«Не было никакого секс-видео»: на пляже «Бумеранг» зарезали школьника — где нашли подозреваемого и почему он передумал

Сегодня в Советском районном суде состоялось первое заседание по нашумевшему уголовному делу об убийстве
«Он там»
Летом 2018 года новокузнецкий подросток Дима Абрамов вместе с тетей, лучшим другом Сашей и его родителями поехал отдохнуть в кемпинге на берегу Обского моря. Подросток перешел в
Летняя идиллия закончилась 28 июня: около половины десятого утра школьник пошел в туалет (они на территории кемпинга располагались на некотором удалении от домиков), а спустя некоторое время вернулся весь в крови.
— Он проснулся, пошел в туалет, — рассказала на следующий день после убийства мама погибшего мальчика Елена Абрамова. — До туалета ему, не знаем кто, нанес три ножевых ранения в шею. Он добежал до тети, мамы Игоря, она попыталась остановить кровь, он упал и умер сразу. <...> Побежал к ней и крикнул: «Он там».
Позже следователи выяснят: неизвестный нанес Диме даже не три, а четыре удара. Как минимум один из них повредил сонную артерию, отчего подросток практически моментально истек кровью.
Место происшествия и его окрестности неоднократно осматривали следователи-криминалисты СК, на официальном сайте Следственного комитета и в СМИ публиковали фотороботы людей, которые, возможно, были причастны к убийству, — однако целых три года преступление оставалось нераскрытым.
Задержание в Калининграде и загадочное секс-видео
Перелом в расследовании наступил осенью
— 18 сентября 2021 года
Задержанным оказался некий Иван Прудников. В кемпинге он подрабатывал охранником и в результате внезапного конфликта набросился на школьника. О том, как парень убивал подростка, он подробно рассказал в ходе проверки показаний на месте.
Вскоре появилась версия, что причиной убийства Димы Абрамова стало секс-видео, которое подросток вместе с другом снял накануне убийства. На нем, по данным новосибирской «Комсомольской правды», якобы были запечатлены девушка — администратор кемпинга — и ее любовник, которым и был Прудников. Согласно источнику издания, узнав о том, что видео выложено в сеть, молодой человек пришел в неистовство и убил его, а позже скрылся.
Однако у защитника Прудникова, адвоката Владимира Бузюргина и к этой версии, и в целом к видеозаписям, которые есть или упоминаются в уголовном деле, много вопросов. В частности, он не верит в искренность признания, которое озвучил на видео Иван Прудников.
— Эта ситуация была создана сотрудниками правоохранительных органов. Мой подзащитный растерялся, ему не пригласили защитника по соглашению (был защитник по назначению). Всех обстоятельств он не знал. Ему дали понять, что есть доказательства, и он посчитал, что ситуация безысходная здесь и нужно признаваться, — рассказал адвокат НГС.
После Иван Прудников отказался от своих признаний: по словам адвоката, в деле вскрылось много интересных фактов. В частности, по информации защитника, на работу в кемпинг парень устроился только через несколько дней после убийства:
— Когда его привезли из Калининграда в Новосибирск и начали спрашивать: «Где вы были три года назад?!», ответить на такой вопрос спустя три года ему было непросто, и он запутался.
Защитник уверяет: за время предварительного следствия он собрал целый набор доказательств, которые он готов предъявить суду.
— А откуда взялась история про секс-видео?
— Я не знаю, чьи это выдумки, но полагаю, что надо было как-то объяснить, почему он убил. Пока что эта версия не подтверждена ничем. В деле нет никакого интимного видео, есть только слова, — предположил Владимир Бузюргин. — Когда он [обвиняемый] рассказывал про эту версию, пояснил, что она была разработана совместно с другими людьми.
— С сотрудниками полиции?
— По его словам, да.
По словам Владимира Бузюргина, Иван Прудников даже не скрывался: вплоть до весны 2021 года он жил в Новосибирске, а переехал в Калининград вместе с семьей. Адвокат заявил, что рассчитывает на полное оправдание своего подзащитного.
У стороны обвинения — что неудивительно — мнение прямо противоположное. По словам старшего помощника прокурора Советского района Новосибирска Евгения Громова, обвиняемый несколько раз кардинально менял показания и свое отношение к обвинению.
— По мере поступления информации от стороны обвинения подсудимый и его защитник свою позицию корректируют, — резюмировал Громов, добавив, что следствием собрана достаточная доказательная база для того, чтобы подтвердить свою позицию.
Впрочем, ни защитник, ни государственный обвинитель выкладывать подробности запутанной истории не спешат, чтобы не открыть карты противной стороне раньше времени и заодно не оказать давление на присяжных: дело будут рассматривать с участием коллегии заседателей.
Перспективы дела
Сегодня в Советском районном суде Новосибирска состоялось первое заседание по существу дела, однако фактически изучать историю об убийстве школьника еще не начали. Иван Прудников ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривали с участием присяжных заседателей, и сегодня началось формирование коллегии.
— После заявления мотивированных отводов со стороны обвинения и защиты у нас кворум не собрался, получилось менее 10 присяжных заседателей, соответственно, необходим добор, — рассказал Евгений Громов.
С учетом того, что судить Ивана Прудникова будут с участием присяжных, дело будут рассматривать за закрытыми дверями, без присутствия СМИ.
Если молодого человека сочтут виновным, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске судили «банду воров». Подсудимые заявили, что они невиновны, а дело сфабриковано.