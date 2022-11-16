«Не было никакого секс-видео»: на пляже «Бумеранг» зарезали школьника — где нашли подозреваемого и почему он передумал

«Он там»

Летом 2018 года новокузнецкий подросток Дима Абрамов вместе с тетей, лучшим другом Сашей и его родителями поехал отдохнуть в кемпинге на берегу Обского моря. Подросток перешел в 10-й класс и уже начал планировать поступление в университет.

Летняя идиллия закончилась 28 июня: около половины десятого утра школьник пошел в туалет (они на территории кемпинга располагались на некотором удалении от домиков), а спустя некоторое время вернулся весь в крови.

— Он проснулся, пошел в туалет, — рассказала на следующий день после убийства мама погибшего мальчика Елена Абрамова. — До туалета ему, не знаем кто, нанес три ножевых ранения в шею. Он добежал до тети, мамы Игоря, она попыталась остановить кровь, он упал и умер сразу. <...> Побежал к ней и крикнул: «Он там».