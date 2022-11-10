Как «банду воров» судили в Новосибирске — хронология событий в одном видео

На этой неделе в Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу братьев Куклиных — Евгения и Дениса. Новосибирцев обвиняли в серии краж разного имущества: от гантелей до могильных надгробий.



По версии следствия, под руководством братьев еще несколько мужчин устраивались охранниками в торговые предприятия, передавали сообщникам график работы секьюрити, а также указывали на возможные пути отхода. Общая сумма похищенного за несколько лет оценивается правоохранителями в 7,5 миллиона рублей.

