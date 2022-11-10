Как «банду воров» судили в Новосибирске — хронология событий в одном видео
Подсудимые заявили, что дело сфабриковано
На этой неделе в Ленинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу братьев Куклиных — Евгения и Дениса. Новосибирцев обвиняли в серии краж разного имущества: от гантелей до могильных надгробий.
По версии следствия, под руководством братьев еще несколько мужчин устраивались охранниками в торговые предприятия, передавали сообщникам график работы секьюрити, а также указывали на возможные пути отхода. Общая сумма похищенного за несколько лет оценивается правоохранителями в 7,5 миллиона рублей.
Изначально было задержано 11 человек, на скамью подсудимых попали только 6. Обвинение в создании ОПГ не устояло, также правоохранителям не удалось доказать причастность новосибирцев к нескольким кражам.
Пока шел суд, младший из братьев — Денис Куклин — вел активную общественную деятельность: будучи региональным представителем федерации силового экстрима, он устраивал спортивные турниры в районах НСО, за что впоследствии был награжден грамотой от регионального министра сельского хозяйства Евгения Лещенко.
Журналисту НГС Куклины заявили, что дело сфабриковано. Один из братьев утверждает, что обвинение полностью базируется на показаниях засекреченного свидетеля.
Гособвинение требовало сурового наказания для подсудимых: от 5 до 10 лет заключения в колонии. Но суд вынес более мягкое решение — до 5 лет лишения свободы условно.