В Новосибирске суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка на пляже ОбьГЭСа

— Следствием установлено, что 28 июня в утреннее время в кемпинге Парка культуры и отдыха «У моря» между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.



Как отметили в ведомстве, в ходе расследования следователи-криминалисты проанализировали большой объем информации, допросили более 400 свидетелей, получили результаты свыше 100 назначенных экспертиз, в том числе особо-сложных.



Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина.



Инцидент произошел в июне 2018 года на новосибирском пляже, куда 16-летний пострадавший вместе с другом и его родителями приехал из Новокузнецка, чтобы отдохнуть. Сибиряки остановились в кемпинге на берегу Обского водохранилища. 28 июня около 09:30 подросток проснулся и пошел в туалет недалеко от своего домика, а через несколько минут вернулся, истекая кровью. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия.

