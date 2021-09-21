В Новосибирске суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка на пляже ОбьГЭСа

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже.
— Сегодня по ходатайству следователя 21-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
18 сентября 2021 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на территории города Калининград, и этапирован в Новосибирск для производства следственных действий. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве Дмитрия Абрамова.
— Следствием установлено, что 28 июня в утреннее время в кемпинге Парка культуры и отдыха «У моря» между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Как отметили в ведомстве, в ходе расследования следователи-криминалисты проанализировали большой объем информации, допросили более 400 свидетелей, получили результаты свыше 100 назначенных экспертиз, в том числе особо-сложных.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина.
Инцидент произошел в июне 2018 года на новосибирском пляже, куда 16-летний пострадавший вместе с другом и его родителями приехал из Новокузнецка, чтобы отдохнуть. Сибиряки остановились в кемпинге на берегу Обского водохранилища. 28 июня около 09:30 подросток проснулся и пошел в туалет недалеко от своего домика, а через несколько минут вернулся, истекая кровью. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия.
Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела
Тогда же следствие составило фоторобот убийцы на пляже в Советском районе.
В июне 2018 года в Новосибирске зарезали 16-летнего подростка — перед смертью он пытался указать на убийцу. «Дима умер на руках друга»: подробности убийства школьника на пляже в Советском районе города.