Областной суд утвердил оправдательный приговор трэвел-блогеру Гомзякову — его трижды обвиняли в убийстве подписчика

Апелляционная коллегия Новосибирского областного суда утвердила оправдательный приговор по делу трэвел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвинили в убийстве маркетолога Алексея Хребтова. В июле присяжные в третий раз подряд посчитали новосибирца невиновным, суд вынес оправдательный приговор, прокуратура обжаловала решение.
— Приговор Ленинского суда оставлен в силе, — сообщили корреспонденту НГС в областном суде.
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости своего интернет-знакомого — блогера Анатолия Гомзякова. Это была первая встреча мужчин офлайн, ранее они общались только в Сети. На протяжении нескольких часов приятели распивали алкоголь и транслировали встречу в социальных сетях.
Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, было обнаружено его бездыханное тело, которое имело признаки падения с большой высоты. Гомзяков заявил следователям, что в процессе пьянки уснул, а когда проснулся, то не нашел хозяина квартиры и отправился к себе домой. Друзья Хребтова в беседе с журналистом НГС отмечали, что блогер менял показания и показывали фото из квартиры погибшего, где явно видны следы борьбы.
Гомзякова арестовали спустя пару месяцев после трагедии. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Они полагают, что в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. В результате блогер, по версии следствия, ударил собутыльника ножом в голову, а тело сбросил с 24-го этажа. Гомзякова отдали под суд.
В мае 2022 года присяжные оправдали блогера, но Новосибирский областной суд отменил решение «из-за процессуальных нарушений». В ноябре состоялось второе судебное разбирательство, Гомзякова снова посчитали невиновным, но сотрудники прокуратуры обжаловали и это решение. Дело отправили в Ленинский суд на третье рассмотрение. В июле 2023 года оправдательный приговор прозвучал в третий раз. Гособвинение снова попыталось отменить решение в апелляционной инстанции, но на этот раз суд выступил на стороне блогера.
Приговор после апелляции вступил в законную силу, но у прокуратуры есть возможность обжаловать решение в кассационной инстанции.