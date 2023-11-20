Областной суд утвердил оправдательный приговор трэвел-блогеру Гомзякову — его трижды обвиняли в убийстве подписчика

Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости своего интернет-знакомого — блогера Анатолия Гомзякова. Это была первая встреча мужчин офлайн, ранее они общались только в Сети. На протяжении нескольких часов приятели распивали алкоголь и транслировали встречу в социальных сетях.



Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, было обнаружено его бездыханное тело, которое имело признаки падения с большой высоты. Гомзяков заявил следователям, что в процессе пьянки уснул, а когда проснулся, то не нашел хозяина квартиры и отправился к себе домой. Друзья Хребтова в беседе с журналистом НГС отмечали, что блогер менял показания и показывали фото из квартиры погибшего, где явно видны следы борьбы.

