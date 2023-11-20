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Областной суд утвердил оправдательный приговор трэвел-блогеру Гомзякову — его трижды обвиняли в убийстве подписчика

Громкое дело о гибели маркетолога Алексея Хребтова до сих пор полно загадок

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Анатолий Гомзяков (по центру) уверяет, что не убивал собутыльника, поскольку спал крепким сном

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Апелляционная коллегия Новосибирского областного суда утвердила оправдательный приговор по делу трэвел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвинили в убийстве маркетолога Алексея Хребтова. В июле присяжные в третий раз подряд посчитали новосибирца невиновным, суд вынес оправдательный приговор, прокуратура обжаловала решение.

— Приговор Ленинского суда оставлен в силе, — сообщили корреспонденту НГС в областном суде.

Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости своего интернет-знакомого — блогера Анатолия Гомзякова. Это была первая встреча мужчин офлайн, ранее они общались только в Сети. На протяжении нескольких часов приятели распивали алкоголь и транслировали встречу в социальных сетях.

Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, было обнаружено его бездыханное тело, которое имело признаки падения с большой высоты. Гомзяков заявил следователям, что в процессе пьянки уснул, а когда проснулся, то не нашел хозяина квартиры и отправился к себе домой. Друзья Хребтова в беседе с журналистом НГС отмечали, что блогер менял показания и показывали фото из квартиры погибшего, где явно видны следы борьбы.

Гомзякова арестовали спустя пару месяцев после трагедии. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве. Они полагают, что в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. В результате блогер, по версии следствия, ударил собутыльника ножом в голову, а тело сбросил с 24-го этажа. Гомзякова отдали под суд.

В мае 2022 года присяжные оправдали блогера, но Новосибирский областной суд отменил решение «из-за процессуальных нарушений». В ноябре состоялось второе судебное разбирательство, Гомзякова снова посчитали невиновным, но сотрудники прокуратуры обжаловали и это решение. Дело отправили в Ленинский суд на третье рассмотрение. В июле 2023 года оправдательный приговор прозвучал в третий раз. Гособвинение снова попыталось отменить решение в апелляционной инстанции, но на этот раз суд выступил на стороне блогера.

Приговор после апелляции вступил в законную силу, но у прокуратуры есть возможность обжаловать решение в кассационной инстанции.

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