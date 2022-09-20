Новосибирского блогера снова будут судить по делу об убийстве: изучаем эксклюзивные видео и фото из квартиры погибшего

Близкие блогера уверяли, что на протяжении нескольких месяцев он активно сотрудничал со следователями. При этом правоохранители не торопились задерживать мужчину: Гомзякова арестовали лишь спустя два месяца после трагедии.



Самоубийство или расправа?

Эксперты выяснили, что на теле Хребтова есть травмы, не характерные для падения с высоты. В частности, специалисты обнаружили у погибшего колото-резаное ранение в районе виска — кто-то ударил Алексея в голову «плоским предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, вероятно, клинком ножа» (заключение эксперта имеется в распоряжении редакции). Орудие преступления найдено не было.

