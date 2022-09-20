Новосибирского блогера снова будут судить по делу об убийстве: изучаем эксклюзивные видео и фото из квартиры погибшего

19 сентября Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о смерти
Пьянка с плохим концом
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года в ЖК «Ясный Берег». Рекламщик Алексей Хребтов пригласил в гости своего интернет-знакомого — путешественника Анатолия Гомзякова. Это была первая встреча мужчин офлайн, ранее они общались только в сети. На протяжении нескольких часов приятели распивали самогон, Хребтов транслировал встречу в сториз на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).
Утром под окнами дома, где находится квартира Хребтова, было обнаружено его бездыханное тело, которое имело признаки падения с большой высоты. Позже правоохранители придут к выводу, что новосибирец выпал со своего балкона, расположенного на
Что произошло в квартире около
Близкие блогера уверяли, что на протяжении нескольких месяцев он активно сотрудничал со следователями. При этом правоохранители не торопились задерживать мужчину: Гомзякова арестовали лишь спустя два месяца после трагедии.
Самоубийство или расправа?
Эксперты выяснили, что на теле Хребтова есть травмы, не характерные для падения с высоты. В частности, специалисты обнаружили у погибшего колото-резаное ранение в районе виска — кто-то ударил Алексея в голову «плоским предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, вероятно, клинком ножа» (заключение эксперта имеется в распоряжении редакции). Орудие преступления найдено не было.
Следователи предположили, что между Гомзяковым и Хребтовым на фоне застолья произошел конфликт. В результате блогер якобы ударил оппонента ножом в голову, а тело сбросил с балкона. В отношении Анатолия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Сомневаться в словах Гомзякова правоохранителей заставили в том числе его переписки в мессенджерах с друзьями погибшего. Близкие Хребтова, узнав, что их друг выпал с балкона, в первые дни после трагедии начали задавать ему резонный вопрос: «Что случилось?» Блогер сначала намекал на самоубийство приятеля, потом подчеркивал, что Хребтов «вышел покурить на балкон и не вернулся» (копии переписок из материалов дела имеются в распоряжении редакции).
Фотографии в квартире погибшего сделали его друзья, которые смогли побывать в однокомнатной студии уже после следственных действий. На снимках отчетливо виден беспорядок и следы крови на полу в комнате, а также на карнизе балкона.
Позже в распоряжении друзей погибшего оказались несколько видеозаписей с камер наблюдения, по которым можно проследить путь Гомзякова после выхода из квартиры Хребтова. С
Выйдя из подъезда, блогер направился к калитке, ведущей во двор, где в тот момент лежало тело погибшего. Мужчина простоял у забора около 20 секунд, но на внутреннюю территорию заходить не стал, развернулся и пошел в обратную сторону. Спустя несколько минут Анатолий был замечен у другого подъезда, но попасть внутрь не смог и пошел на выход из ЖК. Спустя 40 минут после падения Хребтова с балкона Гомзяков вышел за пределы жилмассива. Дальнейший его путь не отслеживался.
Оправдать нельзя осудить
По заявлению Гомзякова, которое он делал на стадии расследования, убийство Хребтова могли совершить другие люди, пока он спал. В частности, блогер уверял, что в квартире был обнаружен ДНК-след мужчины, который ни ему, ни погибшему не принадлежит.
Версию Анатолия опровергал заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Александр Гусев, который утверждал, что «в квартире находились только два лица», а «доказательство обратного не подтверждается никакими объективными данными». По его словам, в деле есть показания свидетелей, которые слышали звуки конфликта. При этом версии Гомзякова «были тщательно исследованы, но не нашли своего подтверждения».
13 мая коллегия присяжных, признав, что Алексей Хребтов был убит, объявила Анатолия Гомзякова невиновным. Прокуратура обжаловала приговор, сославшись на процессуальные нарушения — в частности, на ошибки в процессе отбора самих присяжных.
— Судом были удовлетворены самоотводы кандидатов в присяжные заседатели (перечисляет фамилии. — Прим. ред.), несмотря на то, что никакие самоотводы не заявлялись, — отметил прокурор апелляционного отдела Уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Иван Милюков.
19 сентября Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Анатолию Гомзякову и постановил отправить дело об убийстве Алексея Хребтова на новое рассмотрение.
— Это сугубо решение апелляционной инстанции. Возможно, мы его будем обжаловать, возможно, не будем, мы еще посовещаемся. С решением суда мы не согласны. Считаем, что каких-либо нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции не имелось. Считаем вердикт присяжных законным и обоснованным, — пояснила адвокат Гомзякова Виктория Лезникова.
Сам Анатолий Гомзяков комментировать решение апелляционного суда отказался. На время разбирательств ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор новосибирцу Александру Филиппову по делу о шприце с лидокаином. Молодого человека обвиняли в убийстве брата, но ему удалось доказать свою невиновность.