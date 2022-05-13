Присяжные оправдали тревел-блогера Гомзякова, обвиняемого в убийстве рекламщика
Помощник прокурора Ленинского района заявил, что решение будут обжаловать
Сегодня в Ленинском районном суде Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу блогера Анатолия Гомзякова. Новосибирца обвиняют в убийстве рекламщика Алексея Хребтова.
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года. По данным следствия, Гомзяков и Хребтов познакомились в соцсетях, а после долгого общения решили встретиться в квартире последнего, которая расположена на
— Увы. Будем обжаловать, — заявил НГС помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до адвоката блогера Виктории Лезниковой.
Версии о том, что произошло во время инцидента, у стороны обвинения и стороны защиты Гомзякова разнятся. Следователи полагают, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого Хребтов получил колото-резаное ранение головы. Рекламщика скинули с высоты
Ранее помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов сообщал, что на суде адвокат блогера Виктория Лезникова заявила ходатайство об эксгумации тела погибшего. По словам гособвинителя, защита подсудимого обратила внимание на повреждения, полученные Хребтовым при жизни. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.
Блогер заявляет, что после употребления спиртного ночью 2 апреля уснул в квартире Хребтова, а когда проснулся, то хозяина рядом уже не было. Гомзяков якобы отправился к себе домой в квартиру, которая также расположена в микрорайоне Ясный Берег. Правоохранители задержали его 10 июня. До февраля 2022 года блогер находился в следственном изоляторе. В апреле начался суд над Гомзяковым с участием присяжных заседателей.