Дело трэвел-блогера Гомзякова: его защита попросила суд эксгумировать труп погибшего рекламщика
Адвокат заявила ходатайство во время судебного процесса
В Ленинском суде Новосибирска продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве, обвиняемым по которому проходит трэвел-блогер Анатолий Гомзяков. Сторона защиты попросила суд об эксгумации тела погибшего рекламщика Алексея Хребтова.
Трагедия произошла в ночь на 2 апреля 2020 года. По данным следствия, Гомзяков и Хребтов после долгого общения в социальных сетях решили встретиться в квартире последнего, которая расположена на 24 этаже дома в микрорайоне Ясный Берег. Мужчины употребляли алкоголь. Тело Хребтова было обнаружено наутро под окнами многоэтажки. Версии о том, что произошло у стороны обвинения и стороны защиты Гомзякова рознятся.
Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов, на суде адвокат блогера Виктория Лезникова заявила ходатайство об эксгумации тела погибшего. По словам гособвинителя, защита подсудимого обратила внимание на повреждения, полученные Хребтовым при жизни.
— Особенно их интересовал характер колото-резаного ранения в височной области. При этом все повреждения, найденные на теле Хребтова, ранее уже были описаны экспертом, поэтому веских оснований на проведение эксгумации нет. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, — заявил Лукьянов.
Он добавил, что защита Гомзякова пытается доказать, что ранение было получено Хребтовым в результате падения, а не в результате предполагаемой обвинением драки.
Адвокат блогера Виктория Лезникова комментировать НГС ходатайство об эксгумации отказалась.
— Процесс не простой, ввиду чего, не хочу лишний раз, что-то пояснять, поскольку свою позицию по ходатайствам и предъявленному обвинению выразили в суде, — сообщила Лезникова в мессенджере (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
На следующее заседание, назначенное на 13 мая, запланированы прения сторон, после которых коллегия присяжных отправится в совещательную комнату для подготовки вердикта.
Версии о том, что произошло во время инцидента у стороны обвинения и стороны защиты Гомзякова рознятся. Следователи полагают, что между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого Хребтов получил колото-резаное ранение головы. Рекламщика скинули с высоты 24 этажа, когда он находился в бессознательном состоянии. Обвинение уверено, что это сделал Гомзяков.
Блогер заявляет, что после употребления спиртного ночью 2 апреля уснул в квартире Хребтова, а когда проснулся, то хозяина рядом уже не было. Гомзяков якобы отправился к себе домой в квартиру, которая также расположена в микрорайоне Ясный Берег. Правоохранители задержали его 10 июня. До февраля 2022 года блогер находился в следственном изоляторе. В апреле начался суд над Гомзяковым с участием присяжных заседателей.
В конце апреля в Новосибирске начали судить 25-летнего ревнивца, который признался в убийстве своей бывшей девушки.