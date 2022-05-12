Дело трэвел-блогера Гомзякова: его защита попросила суд эксгумировать труп погибшего рекламщика

Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов, на суде адвокат блогера Виктория Лезникова заявила ходатайство об эксгумации тела погибшего. По словам гособвинителя, защита подсудимого обратила внимание на повреждения, полученные Хребтовым при жизни.

— Особенно их интересовал характер колото-резаного ранения в височной области. При этом все повреждения, найденные на теле Хребтова, ранее уже были описаны экспертом, поэтому веских оснований на проведение эксгумации нет. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, — заявил Лукьянов.

Он добавил, что защита Гомзякова пытается доказать, что ранение было получено Хребтовым в результате падения, а не в результате предполагаемой обвинением драки.

Адвокат блогера Виктория Лезникова комментировать НГС ходатайство об эксгумации отказалась.

— Процесс не простой, ввиду чего, не хочу лишний раз, что-то пояснять, поскольку свою позицию по ходатайствам и предъявленному обвинению выразили в суде, — сообщила Лезникова в мессенджере (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).