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Тема дняНачался суд над новосибирцем, убившим возлюбленную
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«Это же Наташка, что ты натворил?!»: 25-летнего новосибирца начали судить по делу об убийстве возлюбленной

Семен Марамзин признался, что избил девушку, но убивать не хотел

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Подсудимый 9 лет находился в отношениях с жертвой

Подсудимый 9 лет находился в отношениях с жертвой

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22 апреля в Советском суде Новосибирска стартовал процесс по делу об убийстве 23-летней Натальи Аполонской. Тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на улице Печатников 30 декабря 2021 года.

По версии следствия, в тот день 25-летний житель Новосибирска Семен Марамзин подкараулил свою возлюбленную Наталью Аполонскую в подъезде и на почве ревности, из-за того что девушка от него ушла, начал ее избивать. Затем мужчина вытащил нож и нанес потерпевшей не менее 6 колото-резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия.

Родные Натальи рассказывали НГС, что Семен Марамзин очень ревновал девушку, периодически ее избивал, а когда она уходила от него, клялся, что исправится, и просил вернуться. После обнаружения тела Аполонской главным подозреваемым был назван экс-возлюбленный погибшей.

Силовики задержали Марамзина 1 января. Знакомые Аполонской уверяют, что в полицию мужчину сдала его мать, опасаясь самосуда над сыном. На время расследования Марамзина поместили в следственный изолятор.

— В ходе предварительного следствия Марамзин признал вину в том, что он причинил телесные повреждения Аполонской, но, по его словам, смерти ей не желал, — пояснил НГС заместитель прокурора Советского района Евгений Гончаров.

На первом судебном заседании была допрошена мать погибшей Татьяна Аполонская. Женщина рассказала о последнем дне жизни своей дочери и попросила строго наказать подсудимого.

— Это же Наташка. Как теперь без нее?! Что ты натворил?! — не сумев сдержать слёз, обратилась Татьяна к Марамзину.

Семен Марамзин обвиняется по статье УК РФ об умышленном убийстве. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В январе суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Чановского района, который после освобождения из тюрьмы убил пожилую супружескую пару, сдавшую его полиции.

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