«Это же Наташка, что ты натворил?!»:
25-летнего новосибирца начали судить по делу об убийстве возлюбленной
Семен Марамзин признался, что избил девушку, но убивать не хотел
22 апреля в Советском суде Новосибирска стартовал процесс по делу об убийстве
По версии следствия, в тот день
Родные Натальи рассказывали НГС, что Семен Марамзин очень ревновал девушку, периодически ее избивал, а когда она уходила от него, клялся, что исправится, и просил вернуться. После обнаружения тела Аполонской главным подозреваемым был назван экс-возлюбленный погибшей.
Силовики задержали Марамзина
— В ходе предварительного следствия Марамзин признал вину в том, что он причинил телесные повреждения Аполонской, но, по его словам, смерти ей не желал, — пояснил НГС заместитель прокурора Советского района Евгений Гончаров.
На первом судебном заседании была допрошена мать погибшей Татьяна Аполонская. Женщина рассказала о последнем дне жизни своей дочери и попросила строго наказать подсудимого.
— Это же Наташка. Как теперь без нее?! Что ты натворил?! — не сумев сдержать слёз, обратилась Татьяна к Марамзину.
Семен Марамзин обвиняется по статье УК РФ об умышленном убийстве. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до
В январе суд приговорил к