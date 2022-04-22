«Это же Наташка, что ты натворил?!»: 25-летнего новосибирца начали судить по делу об убийстве возлюбленной

22 апреля в Советском суде Новосибирска стартовал процесс по делу об убийстве 23-летней Натальи Аполонской. Тело девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на улице Печатников 30 декабр я 2021 года.



По версии следствия, в тот день 25-летний житель Новосибирска Семен Марамзин подкараулил свою возлюбленную Наталью Аполонскую в подъезде и на почве ревности, из-за того что девушка от него ушла, начал ее избивать. Затем мужчина вытащил нож и нанес потерпевшей не менее 6 колото -резаных ранений. Жертва скончалась на месте происшествия.

