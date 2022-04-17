Скинули мертвым или выпал из окна? Резонансное дело Гомзякова дошло до суда присяжных — его обвиняют в убийстве

На теле Хребтова были обнаружены повреждения, нехарактерные для удара от падения с высоты: «колото-резаное ранение правой височной области, ссадины и кровоподтеки левой части лица, нанесенные применительно к живому лицу». Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с т. 111 УК (нанесение тяжких телесных повреждений), впоследствии его переквалифицировали на более тяжкую — ч. 1 с т. 105 УК. Под подозрение, естественно, попал Анатолий Гомзяков. 15 июня его поместили в СИЗО по подозрению в убийстве Хребтова, где он пробыл до декабря 2021 года. Сейчас путешественник находится по домашним арестом.



Позиция Гомзякова

В социальных сетях и на улицах Новосибирска развернулась кампания в поддержку Анатолия: его знакомые и друзья не верят в его виновность и пытаются добиться оправдания. Девушка и адвокат Гомзякова считают, что блогер стал жертвой полицейского произвола, он ничего не видел и не слышал, потому что спал пьяным. В то же время родственники погибшего Хребтова утверждают, что у следователей достаточно доказательств вины Гомзякова.

