Скинули мертвым или выпал из окна? Резонансное дело Гомзякова дошло до суда присяжных — его обвиняют в убийстве
Трагедия произошла два года назад — после совместной пьянки одного из парней нашли под окнами
В суде Ленинского района начали рассматривать дело о загадочном убийстве рекламщика Алексея Хребтова. Накануне гибели он выпивал у себя дома с путешественником Анатолием Гомзяковым. На следующее утро Хребтова обнаружили мертвым под окнами собственной квартиры. За два года следствие провело множество экспертиз и проверило все возможные версии произошедшего. С момента выхода Гомзякова из СИЗО он и его группа поддержки хранят молчание, хотя ранее они трубили во все колокола о несправедливой правоохранительной системе.
Роковая пьянка
Ночью 2 апреля 2020 года Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему интернет-знакомому Алексею Хребтову. Они ранее общались в социальных сетях, но лично встретились в первый раз, хотя и жили в одном жилом комплексе «Ясный берег». Мужчины всю ночь вдвоем пили самогонку и пиво, а утром Хребтова нашли мертвым под окнами своего дома.
На теле Хребтова были обнаружены повреждения, нехарактерные для удара от падения с высоты: «колото-резаное ранение правой височной области, ссадины и кровоподтеки левой части лица, нанесенные применительно к живому лицу». Сначала было возбуждено уголовное дело по
Позиция Гомзякова
В социальных сетях и на улицах Новосибирска развернулась кампания в поддержку Анатолия: его знакомые и друзья не верят в его виновность и пытаются добиться оправдания. Девушка и адвокат Гомзякова считают, что блогер стал жертвой полицейского произвола, он ничего не видел и не слышал, потому что спал пьяным. В то же время родственники погибшего Хребтова утверждают, что у следователей достаточно доказательств вины Гомзякова.
На судебные процессы об избрании меры пресечения Гомзякову неизменно приходило не менее десятка человек из группы поддержки с майками «Поможем Толяну», они считают, что у следствия нет весомых доказательств вины путешественника.
Девушка Анатолия Софья — самая активная из группы поддержки. Она неоднократно выходила в пикеты с целью привлечь внимание к несправедливому (по ее мнению) расследованию уголовного дела.
На протяжении 2020–2021 годов сторонники Гомзякова охотно рассказывали в прессе и на пикетах о своей позиции касательно уголовного дела. Однако с момента выхода Анатолия из СИЗО (это произошло на излете 2021 года) супруга путешественника не отвечает на звонки НГС. Адвокат Гомзякова заявила, что отказывается от комментариев, и попросила вообще не освещать процесс в СМИ. Можно предположить, что это было одним из условий выхода из СИЗО.
Софья и Анатолий неоднократно призывали блогеров, журналистов и юристов помочь постами в социальных сетях, например такими:
«Нужны люди с юридическими или правовыми сферами интересов, которые смогут:
- помочь быстрее двигаться в сторону справедливого расследования;
- осветить проблему для общественности;
- дать профессиональные рекомендации по освобождению Толи».
— Как это ни печально, но в нашей стране один из самых действенных способов защитить права и свободу человека, заставить госорганы и их сотрудников работать согласно закону — это общественный резонанс! — взывали Анатолий и Софья к общественности.
Сам путешественник утверждает, что после застолья лег спать, а когда проснулся, увидел, что в квартире никого нет, и ушел домой. Якобы только впоследствии мужчина узнал, что его приятель выпал с
Позиция следствия
Правоохранители считают, что Гомзяков и Хребтов во время пьянки поссорились, перепалка переросла в драку, закончившуюся трагедией.
— По версии следствия, обвиняемый, используя в качестве оружия плоский предмет, обладающий колюще-режущими свойствами, умышленно с целью убийства нанес Хребтову не менее одного удара в голову. После чего, реализуя умысел на убийство, перенес его на балкон и перекинул через ограждение, сбросив на землю с высоты
В прокуратуре утверждают, что в ходе следствия были опровергнуты заявления Гомзякова о нахождении в квартире Хребтова третьего лица.
— В квартире находились только два лица, доказательств обратного не было получено, это не подтверждается никакими объективными данными. Есть свидетельские показания соседей, которые слышали звуки конфликта. Все версии произошедшего, которые транслировал Гомзяков, были тщательно исследованы, но не нашли своего подтверждения, — добавил Гусев.
Суд присяжных — форма судопроизводства, при которой вину фигуранта дела и вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения, определяют не профессиональные судьи — юристы, а коллегия граждан. Она формируется методом случайной выборки. Юридическая квалификация содеянного, назначение наказания, разрешение гражданского иска остается за профессиональным судьей, председательствующим на процессе. Доля оправдательных вердиктов по делам, рассмотренным с участием присяжных, намного выше, чем по делам профессиональных судей.
Позиция пострадавшей стороны
По словам друзей Хребтова, они долго думали, что произошедшее — какая-то шутка, розыгрыш. Алексей слишком любил жизнь, никогда ни с кем не ругался и «имел сверхспособность найти выход из любой конфликтной ситуации». Версию суицида друзья и родственники исключили сразу — в финансовом плане у него было всё стабильно, в личном — тоже, он длительное время встречался с девушкой.
— Алексей перед смертью привез мне все продукты, сказал сидеть дома, звонить, слать СМС, всё будет привозить, — рассказывала ранее НГС мама погибшего. — Говорил, что раз будет сидеть дома, то займется самообучением, подтянет английский язык. У него была мечта поехать на Кавказ. О многом мечтал и думал.
Женщина вспоминает, что когда Алексей видел по телевизору сообщения о суицидниках, то относился к ним с презрением и осуждением: повторял, что такие люди — дураки, и недоумевал, как можно не любить жизнь, которую можно своими руками делать многогранной и интересной. Поэтому в первый день близкие думали о том, что случившееся — несчастный случай. Например, Алексей перепил и упал, когда делал селфи. До тех пор, пока им не показали заключение о смерти, в котором говорится, что Хребтов погиб от «тупой травмы головы в результате падения с высоты собственного роста».
Анатолия Гомзякова журналисты окрестили тревел-блогером, хотя корректней его назвать путешественником, ведущим краткие путевые заметки с личными впечатлениями. Он знаменит тем, что в 2019 году отправился путешествовать по миру на стареньком микроавтобусе Toyota Town Ace. Гомзяков посетил Грузию, Монголию и множество европейских стран. В социальных сетях у Анатолия около 33 тысяч подписчиков.
Рассмотрение уголовного дела по существу только началось, состоялось несколько заседаний с участием коллегии присяжных. Одно из них — в эту пятницу, 15 апреля. Сейчас идет допрос свидетелей. По мнению гособвинителя Сергея Лукьянова, решение будет вынесено до конца года.
7 апреля новосибирский блогер Тимур Ханов эмигрировал из Новосибирска в Израиль, при этом он остался должен полиции 1,5 миллиона рублей.