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Развлечения Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам на детей от Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам на детей от Агаты Муцениеце

У Прилучного и его бывшей супруги есть общие сын и дочь

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Судебные тяжбы у сибиряка с экс-женой длятся с конца 2023 года

Новосибирский актер Павел Прилучный не согласился с решением Головинского суда Москвы по алиментам и обжаловал его. 7 мая апелляция Прилучного была зарегистрирована. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

— Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене, — уточнили в суде изданию РИА Новости.

Судебные тяжбы у Прилучного с Агатой Муцениеце длятся с конца 2023 года. Иск бывшей жены был частично удовлетворен 24 апреля 2024 года. Информация о размере назначенных алиментам не была озвучена, но в личных социальных сетях актриса назвала случившееся победой. У Агаты и Павла двое детей — школьники Тимофей и Мия.

После развода с Муцениеце Прилучный женился во второй раз, в 2022 году: его избранницей стала молодая актриса Зепюр Брутян. Весной 2023 года Брутян родила мальчика, его назвали Микаэль. Недавно семья отметила день рождения сына.

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Павел Прилучный Суд Алименты
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