Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам на детей от Агаты Муцениеце

Судебные тяжбы у сибиряка с экс-женой длятся с конца 2023 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Новосибирский актер Павел Прилучный не согласился с решением Головинского суда Москвы по алиментам и обжаловал его. 7 мая апелляция Прилучного была зарегистрирована. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.



— Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене, — уточнили в суде изданию РИА Новости.



Судебные тяжбы у Прилучного с Агатой Муцениеце длятся с конца 2023 года. Иск бывшей жены был частично удовлетворен 24 апреля 2024 года. Информация о размере назначенных алиментам не была озвучена, но в личных социальных сетях актриса назвала случившееся победой. У Агаты и Павла двое детей — школьники Тимофей и Мия.

