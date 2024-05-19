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Животные Котенок по цене машины: почему за питомца готовы отдать миллионы

Котенок по цене машины: почему за питомца готовы отдать миллионы

Самые дорогие — самые дикие

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Так ли важно, сколько стоит любовь

Количество объявлений «Бесплатно. Отдам котенка в добрые руки» зашкаливает. В любых соцсетях нет-нет да и попадутся такие. Но встречаются и предложения за деньги, причем немалые. Редакция 164.RU узнала, какие коты самые дорогие и почему.

На «Авито» любят пошутить на тему котят. Указывают заоблачные цены на беспородных питомцев, а вскоре выясняется, что так веселились. Например, малыша ангорской кошки предлагали за 1 миллиард рублей. Владелец подписал фото: «Самый умный кот на свете, продам какому-нибудь шейху или Мелстрою (скандальный блогер. — Прим. ред.). Если хотите приехать и посмотреть — 2000. Деньги закидывайте заранее». На деле же ангорские котята стоят в среднем 7–8 тысяч рублей.

Кто-то пишет, что так сильно любит своего мейн-куна, что готов продать его только за 2 миллиона рублей. Хотя средняя стоимость такого кота — от 60 тысяч и выше.

С этим котейкой готовы расстаться за миллиард

Но, конечно, серьезных объявлений больше. Например, виверрового кота или кота-рыболова продают за 1 600 000 рублей. Он обитает в джунглях Юго-Восточной Азии — большой, хищник, похожий на рысь. Предполагается, что такой кот, будучи диким, должен жить в просторном вольере, но желающих иметь его дома предостаточно. Многие завели, не справились и отдали в зоопарк.

А вот реальная цена за ушастую милоту

Высокие цены и на «полудиких гибридов». Например, есть такая порода — каракет F1. Это кошка и степная рысь одновременно. Таких продают за 2 500 000 рублей. А вот cаванна F1 — потомок кошки и сервала. Этот полудикий гибрид — приручаемый и способен к одомашниванию. F1, F2, F3 и так далее — так обозначают поколения. Чем выше процент дикой крови и крупнее кот, тем больше его стоимость. Так, cаванну F1 продают за полмиллиона рублей. Если не брать в расчет совсем уж экзотические породы — британских вислоухих или бенгальских котят, — можно приобрести по вполне разумной цене, в среднем 50 000 рублей.

Не бизнес, а хобби

Чаще всего разводят абиссинских, бенгальских кошек, чаузи, ту же самую саванну. В Саратове есть питомник, которому более 20 лет, и там сосредоточены на канадских сфинксах. Особенное внимание уделяют экспериментальным породам: эльфу, двэльфу и бамбино. Холят и лелеют и с трудом расстаются. Владелец питомника, инструктор-фелинолог Ольга Крюкова, рассказала, кому не страшно отдавать кошек:

— Если человек звонит и задает вопросы, сравнивает наш питомник с другими клубами, сразу понимаешь, что ему можно доверить животное.

Все котики хороши: и пушистые, и голые

По словам Ольги, цена котенка зависит от многих нюансов, в том числе от того, насколько трудно его содержать. В России, по правилам, отдавать можно только котят старше трех месяцев и после того, как они прошли полный курс вакцинации. За границей будущий владелец может получить малыша постарше — четырехмесячного. В ОАЭ продают с семи месяцев.

— Котенок с родословной, документами — это серьезно, и анализов больше, чем у людей. Обследуют по полной программе, проводят вакцинацию. В зависимости от того, в каком качестве котик будет у нового владельца — любимцем или племенным производителем, принимается решение о стерилизации. И ею занимается заводчик, — сообщила Ольга.

Участие в выставках — отдельная тема. Туда идут не только чтобы покрасоваться, себя показать и других посмотреть, за призами и подарками, но и услышать мнение экспертов. Возможно, они посоветуют больше не разводить потомство от конкретного кота.

На цену влияет и то, насколько титулованные родители у котенка.

Этот красавец обойдется в кругленькую сумму

— Питомца надо выбирать основательно. Кому-то нравятся пушистые создания, кому-то — «голые» кошки. У каждой породы свой характер. И прежде чем покупать животное, желательно проконсультироваться со специалистами. Если кто-то думает, что купил кошку, свел с котом и обогатился, ошибается. Это не бизнес, а хобби, и оно требует вложений — как финансовых, так и временных. Рисков тоже немало: потомство может не выжить или, банально, кошка окажется бесплодной. И ее заводчику не вернешь: порядочный мужчина же не отказывается от жены, если у нее возникли сложности со здоровьем, — отметила Ольга.

Один вариант: беру и спасаю

Во многих российских городах проводятся выставки, где дорогую кошку можно забрать бесплатно. Волонтеры находят породистых бездомных животных, приводят в чувство и ищут им новых хозяев. Все найденыши чистые, здоровые, обработанные от паразитов, стерилизованные или кастрированные.

Анатолий Зарубин — из Энгельса. Он отдавал бесплатно в добрые руки кошку, у которой явно богатая родословная. Точно не известно, какой она породы, так как документов, конечно, не было. Участник выставки рассказал, что к заботе о братьях меньших приучила его еще в детстве мама. Они вместе находили и пристраивали брошенных животных.

Анатолий с детства спасает кошек

— Я считаю, это дебилизм — заводить, а потом выбрасывать животное. Оно не улетит, как взрослые дети, из родительского дома, ему нужен постоянный уход. Но у некоторых не хватает терпения. Эту кошку я увидел на набережной Энгельса, она прибилась к лавочке, грязная, худющая, по глазам видно, что выбросили. Был только один вариант: беру и спасаю, — рассказал он.

Кошка оказалась чудесной, приученной к лотку. Ветеринар, которому Анатолий ее показал, сказал, что похожа на «шотландца».

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