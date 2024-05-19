Произошло обрушение кровли: заброшенное здание загорелось рядом с городским аэропортом в Новосибирске

Заброшенное здание загорелось днем 19 мая рядом с городским аэропортом Северный. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в помещении загорелась кровля.
— В Заельцовском районе на улице Аэропорт, 2/2 загорелось здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:02, через 7 минут на место прибил пожарный расчет, — пояснили в министерстве.
Как отметили в МЧС, во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 17 человек и 5 единиц спецтехники.
Ранее в Новосибирске загорелась парикмахерская, которая находится в девятиэтажке на Курчатова. Из дома эвакуировали более 30 человек.