Авиабомбы, мины, торпеды: что такое «тактическое ядерное оружие», учения с которыми готовят Россия и Белоруссия

В начале мая Минобороны России сообщило о подготовке учений, цель которых — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Вскоре стало известно, что к ним присоединится Белоруссия, на территории которой с 2023 года размещено российское нестратегическое ядерное оружие. Из сообщения Минобороны РФ известно, что учения будут включать «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Разбираемся, что это за оружие.
Основные различия между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием — мощность боеприпаса и дальность поражения.
Стратегическое ядерное оружие
Стратегическое ядерное оружие более мощное. Согласно данным из энциклопедии Минобороны, стратегические ядерные боеприпасы могут достигать любой точки земного шара, а боеприпасы имеют мощность до нескольких мегатонн в тротиловом эквиваленте.
— Оно способно в короткие сроки разрушить административные центры, промышленные и военные объекты, вызвать массовые бедствия — пожары, наводнения и радиоактивное загрязнение окружающей среды, уничтожить значительное количество группировки войск и населения, — гласит статья в энциклопедии. — Основными средствами доставки стратегического ЯО являются стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты.
Тактическое ядерное оружие
Ядерные заряды нестратегического, или тактического ядерного оружия имеют мощность от нескольких единиц до нескольких сотен килотонн в тротиловом эквиваленте. По информации на сайте Минобороны, оно предназначено «для поражения различных целей на оперативно-тактической глубине».
К этому виду ядерного оружия относятся наземные ракетные комплексы средней дальности (до 5,5 тысячи километров), авиационные ракеты класса «воздух-земля», авиационные бомбы, противокорабельные и противолодочные ракетные комплексы, мины и торпеды с ядерными зарядами, атомная артиллерия.
Всемирная организация здравоохранения неоднократно рассматривала возможные последствия ядерной войны — с точки зрения здоровья людей. В одном из докладов Международного комитета экспертов говорилось, что бомбы, применявшиеся в Хиросиме и Нагасаки, уже в 80-х годах прошлого века рассматривались бы как тактическое оружие.
В июне 2023 года, после того как на территории Белоруссии было размещено российское нестратегическое ядерное оружие, президент РБ Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. Мощность бомб Лукашенко тогда описал как «в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки». То есть примерно 60 килотонн в тротиловом эквиваленте.
9 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко совместно ответили на вопросы журналистов относительно предстоящих учений. Российский президент сказал, что такие учения проводятся регулярно и это плановая работа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решение о проведении учений связано с заявлениями представителей стран Запада о готовности отправить свои войска на Украину.