Авиабомбы, мины, торпеды: что такое «тактическое ядерное оружие», учения с которыми готовят Россия и Белоруссия

В начале мая Минобороны России сообщило о подготовке учений, цель которых — повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Вскоре стало известно, что к ним присоединится Белоруссия, на территории которой с 2023 года размещено российское нестратегическое ядерное оружие. Из сообщения Минобороны РФ известно, что учения будут включать «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Разбираемся, что это за оружие.

