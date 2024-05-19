Готовится к рабочей неделе: бенгальская кошка устроила день чистоты — видео, как она наводит марафет

Бенгальская кошка из Новосибирского зоопарка попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой. На кадрах видно, как кошка готовится к началу новой рабочей недели.
На кадрах, большая кошка удобно устроилась на верхушке дерева, которое находится у них в вольере. Там она при помощи языка и лап тщательно моет свою пятнистую шерстку.
В Новосибирском зоопарке бенгальские кошки содержатся с 1980 года. Первые котята родились в 1981-м, с тех пор на свет появились 73 малыша. Бенгальские кошки теплолюбивы. В летние вольеры их переводят только на самый жаркий период года.
Ранее белые медвежата Белка и Стрелка показались перед посетителями Новосибирского зоопарка. Детеныши медведицы Герды устроили прыжки в воду, а затем решили вздремнуть рядом с матерью.