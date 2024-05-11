Белые медвежата поиграли, а затем уснули на маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка Источник: Анна Новикова/ YouTube











Белые медвежата Белка и Стрелка показались перед посетителями Новосибирского зоопарка. Детеныши медведицы Герды устроили прыжки в воду, а затем решили вздремнуть рядом с матерью.

Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. На кадрах видно, как Белка и Стрелка прыгают в бассейн и играют друг с другом в воде. Позже детеныши легли рядом с мамой — они устроились на Герде, прижавшись головами к шерсти медведицы.

Милый момент попал на видео Источник: Анна Новикова/ YouTube

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.