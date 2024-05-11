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Животные Белые медвежата поиграли, а затем уснули на маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Белые медвежата поиграли, а затем уснули на маме — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши устроились на шубке матери-медведицы

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Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка

Белые медвежата Белка и Стрелка показались перед посетителями Новосибирского зоопарка. Детеныши медведицы Герды устроили прыжки в воду, а затем решили вздремнуть рядом с матерью.

Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. На кадрах видно, как Белка и Стрелка прыгают в бассейн и играют друг с другом в воде. Позже детеныши легли рядом с мамой — они устроились на Герде, прижавшись головами к шерсти медведицы.

Милый момент попал на видео

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.

В начале мая НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов родился детеныш. Он показался посетителям.

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Новосибирский зоопарк Новосибирск Животные Белые медведи
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