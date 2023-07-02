Роскосмос стал опекуном белых медвежат Белки и Стрелки в Новосибирском зоопарке

Роскосмос взял кураторство над белыми медвежатами Белкой и Стрелкой, официально сообщила компания.
— Теперь Роскосмос будет оказывать помощь в комфортном содержании мишек. Расскажем об этапах взросления мишек, их самочувствии и играх, — говорится в сообщении компании.
Космонавтка Анна Кикина объявила имена медвежат 25 июня. Девочек назвали Белка и Стрелка.
НГС писал о том, что некоторые сибиряки не согласны с выбором имен для медвежат. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. После этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование.
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска заявили, что выбранные имена для медвежат — Белка и Стрелка — не связаны с визитом космонавта Анны Кикиной, которая объявляла их на торжественном мероприятии.