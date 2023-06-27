Анна Терешкова попросила директора зоопарка перепроверить голосование за имена медвежат — выбором недовольна часть новосибирцев

— Этот вопрос мы снимем, сейчас я попросила Андрея Шило полностью поднять голосование на разных порталах и в самом зоопарке, где голосовали жители, чтобы снять нюансы, — отметила Анна Терешкова.

На это мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что имена озвучивала почетный житель города Анна Кикина. Уже договорились, что имена полетят в космос, решение состоялось и менять его не стоит.