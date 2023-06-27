Анна Терешкова попросила директора зоопарка перепроверить голосование за имена медвежат — выбором недовольна часть новосибирцев

Вице-мэр Новосибирска предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование за имена медвежат из-за несогласия с результатами жителей города. Об этом Анна Терешкова сообщила
По словам вице-мэра, жители Новосибирска спорят об именах Белка и Стрелка для медвежат. Их озвучили в День города, но горожане были настолько вовлечены в голосование и каждый хотел отстоять свое название, что переживания продолжаются до сих пор.
— Этот вопрос мы снимем, сейчас я попросила Андрея Шило полностью поднять голосование на разных порталах и в самом зоопарке, где голосовали жители, чтобы снять нюансы, — отметила Анна Терешкова.
На это мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что имена озвучивала почетный житель города Анна Кикина. Уже договорились, что имена полетят в космос, решение состоялось и менять его не стоит.
— Думаю, что надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении, — ответил мэр города.
Ранее НГС писал о том, что некоторые сибиряки не согласны с выбором имен для медвежат. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. Некоторые предполагают, что имена Белка и Стрелка руководство зоопарка выбрало специально, чтобы отблагодарить Анну Кикину, которая недавно вернулась из космоса. Но директор зоопарка Андрей Шило уверен: накрутки быть не могло, а комментарии закрыли из-за того, что жители начали ругаться между собой.
НГС также устраивал свое голосование на сайте, тогда лидерами стали Льдинка и Снежинка, за эти имена проголосовали 43% жителей, а за вариант Белка и Стрелка — 11% жителей.
О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Тогда вольер белых медведей огородили лентой.