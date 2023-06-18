Имена для белых медвежат выбрали в Новосибирске — почему их не объявляют публично

Имена белых медвежат Новосибирского зоопарка объявят в День города, 25 июня, — в финал вышли пять пар. Голосование закончено, но пока результаты не объявляют.
— Конкурс от зоопарка по выбору имен малышам завершился. На первом этапе жители предложили несколько тысяч вариантов, из них выбрали 5 пар имен, а далее любой мог проголосовать за понравившиеся, — объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Вот финалисты:
- Белка и Стрелка
- Нова и Сиба
- Зима и Вьюга
- Слава и Победа
- Льдинка и Снежинка
Результаты решили объявить в День города.
У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.