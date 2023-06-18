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Имена для белых медвежат выбрали в Новосибирске — почему их не объявляют публично

В финал прошли пять пар

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Оба медвежонка оказались самочками

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Имена белых медвежат Новосибирского зоопарка объявят в День города, 25 июня, — в финал вышли пять пар. Голосование закончено, но пока результаты не объявляют.

— Конкурс от зоопарка по выбору имен малышам завершился. На первом этапе жители предложили несколько тысяч вариантов, из них выбрали 5 пар имен, а далее любой мог проголосовать за понравившиеся, — объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Вот финалисты:

  • Белка и Стрелка
  • Нова и Сиба
  • Зима и Вьюга
  • Слава и Победа
  • Льдинка и Снежинка

Результаты решили объявить в День города.

У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

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