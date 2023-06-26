Белка и Стрелка. Новосибирцы не поверили в результаты голосования за имена белых медвежат — что говорят в зоопарке

— Интересно, как вы считали? Я не поленилась подсчитать голоса во «ВКонтакте», в итоге за Белку и Стрелку — всего 39 голосов, за Льдинку и Снежинку — 265 голосов, за Нову и Сибу — 349 голосов. Конечно, я могла слегка ошибиться, особенно когда цифры перевалили за 200 и даже за 300. В телеграме тоже в основном были имена Нова и Сиба, Льдинка и Снежинка, то есть нигде люди не голосовали активно за Белку и Стрелку, — заверяет одна из подписчиц группы.

Некоторые предполагают, что так руководство зоопарка решило отблагодарить Анну Кикину, которая недавно вернулась из космоса. Именно она вскрывала конверт с именами медвежат.