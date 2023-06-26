Белка и Стрелка. Новосибирцы не поверили в результаты голосования за имена белых медвежат — что говорят в зоопарке

Часть жителей Новосибирска осталась недовольна новыми именами белых медвежат, которые родились в зоопарке в этом году. Накануне,
Почему не Льдинка и Снежинка?
В редакцию НГС обратились несколько человек, которые оказались недовольны итогами голосования за имена медвежат. Они заявили что лидерами были Нова и Сиба или Льдинка и Снежинка, но почему-то в итоге победили Белка и Стрелка.
Также недовольство активно проявляют пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе Новосибирского зоопарка.
— Зачем мы тогда голосовали? Снежинка и Льдинка было бы уместнее для северных мишек. При чем тут Белка и Стрелка? — возмущаются новосибирцы под последним постом в официальной группе зоопарка.
— Интересно, как вы считали? Я не поленилась подсчитать голоса во «ВКонтакте», в итоге за Белку и Стрелку — всего 39 голосов, за Льдинку и Снежинку — 265 голосов, за Нову и Сибу — 349 голосов. Конечно, я могла слегка ошибиться, особенно когда цифры перевалили за 200 и даже за 300. В телеграме тоже в основном были имена Нова и Сиба, Льдинка и Снежинка, то есть нигде люди не голосовали активно за Белку и Стрелку, — заверяет одна из подписчиц группы.
Некоторые предполагают, что так руководство зоопарка решило отблагодарить Анну Кикину, которая недавно вернулась из космоса. Именно она вскрывала конверт с именами медвежат.
НГС также устраивал свое голосование на сайте, тогда лидерами стали Льдинка и Снежинка, за эти имена проголосовали 43% жителей, а за вариант Белка и Стрелка — 11% жителей.
При этом под самим постом с голосованием в группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале зоопарка имени Шило комментарии закрыты, но остались сообщения жителей под фотографией к голосованию. Там, по подсчетам журналиста НГС, за Белку и Стрелку проголосовали
«Накрутка невозможна»
НГС связался с директором зоопарка Андреем Шило, он сообщил, что голосование проходило в два этапа: сначала новосибирцы предлагали имена, после чего из них выбрали пять пар. Жители города могли голосовать в официальной группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале, оставляя комментарии, а также оставлять свои записки в двух коробках на территории зоопарка.
— Нет, накрутка голосов невозможна. Комментарии закрыли, потому что люди спорили между собой, гадости писали.
Сам Андрей Шило сообщил, что доволен выбранными именами для медвежат — Белка и Стрелка. Журналист также направила официальный запрос в мэрию города по ситуации.
О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Тогда вольер белых медведей огородили лентой, а на территории вокруг перестали убирать снег.
В январе прошлого года в зоопарке произошел скандал с орангутаном Бату. Жителям города предложили выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Опрос запустили на сайте мэрии. То, что в список попал орангутан, удивило многих, он покорил жителей, и за орангутана начали массово голосовать.
Бату уверенно побеждал, но такое лидерство, вероятно, кому-то не понравилось. После этого орангутана сначала обгонял белый медвежонок, а потом резко в лидеры стал вырываться снежный барс.