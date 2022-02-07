«Вмешались организованные группы»: власти ищут новый способ провести голосование за талисман новогодней столицы

Вице-мэр Анна Терешкова 7 февраля сообщила о том, что мэрия ищет новый способ определения талисмана новогодней столицы 2022 года в связи с тем, что результаты опроса на муниципальном портале «были дискредитированы». По просьбе руководства Новосибирского зоопарка, которое само и затеяло это голосование, его приостановили.

— Мы пошли навстречу зоопарку. К сожалению, за несколько дней до его окончания вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску. Опрос превратился в политическую площадку. Это дискредитировало идею зоопарка, — заявила Терешкова.

