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Тема дняОштрафован новосибирец, катавшийся голым на капоте
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«Вмешались организованные группы»: власти ищут новый способ провести голосование за талисман новогодней столицы

Вице-мэр Анна Терешкова объяснила позицию муниципалитета по остановке скандального опроса

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Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя

Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя

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Вице-мэр Анна Терешкова 7 февраля сообщила о том, что мэрия ищет новый способ определения талисмана новогодней столицы 2022 года в связи с тем, что результаты опроса на муниципальном портале «были дискредитированы». По просьбе руководства Новосибирского зоопарка, которое само и затеяло это голосование, его приостановили.

— Мы пошли навстречу зоопарку. К сожалению, за несколько дней до его окончания вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску. Опрос превратился в политическую площадку. Это дискредитировало идею зоопарка, — заявила Терешкова.

Вице-мэр добавила, что у нее большее доверие вызывают результаты опроса в новосибирских пабликах «АСТ-54» и «Типичный Новосибирск» (там побеждает медведица Шилка) и на портале НГС (побеждает манул Айша).

— Именно в местных пабликах показана истинная реакция новосибирцев на голосование. Зоопарк попросил больше не использовать его животных. Также мы обдумаем внедрение на муниципальном портале опции по обязательной для участия в опросах авторизации через портал госуслуг во избежание накруток и двойных голосований, — добавила Терешкова.

На вопрос о том, как именно теперь будет определен талисман, вице-мэр ответила так:

— Опрос нашего зоопарка был промежуточном этапом. Победившие животные (одно или два) по нашему замыслу в дальнейшем должны были участвовать в полноценном голосовании за талисман. На это звание могут претендовать белочка из Академгородка, снегирь или одомашненные лисы. Как именно провести голосование, мы сейчас думаем, — сказала Анна Терешкова.

Вице-мэр также намекнула на то, что в предстоящем голосовании не будет экзотических животных и вообще таких, которые не проживают в Сибири.

На минувшей неделе ничем не примечательный опрос превратился в почти настоящую политическую гонку, главную роль в которой начали играть лидеры мнений и политики. Опрос о талисмане новогодней столицы должен был завершиться сегодня, 7 февраля. Люди активно агитировали за любимчиков в соцсетях, рисовали мемы, доходило даже до унижения соперников.

Свое мнение выразил и блогер Илья Варламов — он поддержал орангутана, назвав его «кандидатом от народа». За день до конца голосования борьба за звание талисмана новогодней столицы снова обострилась.

В лидеры выбился снежный барс, хотя меньше чем сутки назад серьезный отрыв был у орангутана. До этого три дня подряд побеждал орангутан. Из-за этого у некоторых горожан возникли предположения о накрутках. 6 февраля администрация Новосибирского зоопарка им. Р. Шило выступила с заявлением на своем официальном сайте с просьбой отменить голосование.

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Новосибирский зоопаркопрос«Новогодняя столица России»
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