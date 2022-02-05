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«Бату — кандидат от народа»: блогер Илья Варламов поддержал орангутана на выборах символа новогодней столицы

Политик Максим Кац в шутку назначил Варламова главой предвыборного штаба Бату

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Орангутану Бату удалось объединить людей самых разных взглядов

Орангутану Бату удалось объединить людей самых разных взглядов

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Одним из самых обсуждаемых в Новосибирске и за его пределами событий на этой неделе стало голосование за звание символа новогодней столицы. Ничем не примечательные выборы превратилось в почти настоящую политическую гонку, главную роль в которой начали играть лидеры мнений и политики. Свою лепту в отрыв Бату внес известный блогер Илья Варламов.

— Если вы пропустили, там тема такая. Все нормальные ребята голосуют за Бату. Бату — кандидат от народа. Но единороссы хотят протащить медвежонка. Как обычно, вбросы, карусели, сейчас учителей заставят за медвежонка голосовать. Но мы не должны опускать руки! — написал Варламов в своем телеграм-канале.

Политик Максим Кац в Twitter пошутил:

— Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату.

Мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов. Городской зоопарк предложил пять кандидатов — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Голосование идет на сайте мэрии Новосибирска, на НГС и на портале «Госуслуги». Присутствие в списке обезьяны по имени Бату сыграло злую шутку с властями — люди начали массово голосовать за него, создав целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. И орангутан за 2 дня до финиша побеждает в голосовании. На момент публикации этого материала он лидирует со значительным перевесом.

На момент публикации этого материала только на муниципальном портале проголосовали более 55 тысяч человек

На момент публикации этого материала только на муниципальном портале проголосовали более 55 тысяч человек

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Новосибирский общественник Сергей Гладченко считает, что подобное голосование за символ новогодней столицы обусловлено в том числе и протестными настроениями электората.

— В отсутствие нормальных политических выборов это и привлекло интерес. Всё началось с безобидных шуток, а превращается в большую фигу в кармане. Особую пикантность этой ситуации добавляет интерес полпредства (об этом сообщала «Тайга.инфо». — Прим. ред.). Недовольство отсутствием реальной конкурентной политики и привлекло столько разных людей объединиться и в шутку поддерживать орангутана, — заявил НГС Гладченко.

Сегодня НГС опубликовал материал о том, каким именно образом Бату и с чьей подачи «стал рваться к власти». Кстати, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что победы больше заслуживает манул.

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