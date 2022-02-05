«Бату — кандидат от народа»: блогер Илья Варламов поддержал орангутана на выборах символа новогодней столицы

Одним из самых обсуждаемых в Новосибирске и за его пределами событий на этой неделе стало голосование за звание символа новогодней столицы. Ничем не примечательные выборы превратилось в почти настоящую политическую гонку, главную роль в которой начали играть лидеры мнений и политики. Свою лепту в отрыв Бату внес известный блогер Илья Варламов.



— Если вы пропустили, там тема такая. Все нормальные ребята голосуют за Бату. Бату — кандидат от народа. Но единороссы хотят протащить медвежонка. Как обычно, вбросы, карусели, сейчас учителей заставят за медвежонка голосовать. Но мы не должны опускать руки! — написал Варламов в своем телеграм-канале.

