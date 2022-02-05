«Бату — кандидат от народа»: блогер Илья Варламов поддержал орангутана на выборах символа новогодней столицы

Одним из самых обсуждаемых в Новосибирске и за его пределами событий на этой неделе стало голосование за звание символа новогодней столицы. Ничем не примечательные выборы превратилось в почти настоящую политическую гонку, главную роль в которой начали играть лидеры мнений и политики. Свою лепту в отрыв Бату внес известный блогер Илья Варламов.
— Если вы пропустили, там тема такая. Все нормальные ребята голосуют за Бату. Бату — кандидат от народа. Но единороссы хотят протащить медвежонка. Как обычно, вбросы, карусели, сейчас учителей заставят за медвежонка голосовать. Но мы не должны опускать руки! — написал Варламов в своем телеграм-канале.
Политик Максим Кац в Twitter пошутил:
— Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату.
Мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов. Городской зоопарк предложил пять кандидатов — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Голосование идет на сайте мэрии Новосибирска, на НГС и на портале «Госуслуги». Присутствие в списке обезьяны по имени Бату сыграло злую шутку с властями — люди начали массово голосовать за него, создав целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. И орангутан за 2 дня до финиша побеждает в голосовании. На момент публикации этого материала он лидирует со значительным перевесом.
Новосибирский общественник Сергей Гладченко считает, что подобное голосование за символ новогодней столицы обусловлено в том числе и протестными настроениями электората.
— В отсутствие нормальных политических выборов это и привлекло интерес. Всё началось с безобидных шуток, а превращается в большую фигу в кармане. Особую пикантность этой ситуации добавляет интерес полпредства (об этом сообщала «Тайга.инфо». — Прим. ред.). Недовольство отсутствием реальной конкурентной политики и привлекло столько разных людей объединиться и в шутку поддерживать орангутана, — заявил НГС Гладченко.
Сегодня НГС опубликовал материал о том, каким именно образом Бату и с чьей подачи «стал рваться к власти». Кстати, мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что победы больше заслуживает манул.