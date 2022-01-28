«Выглядит прилично»: мэр Новосибирска хочет видеть манула символом новогодней столицы России

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, кого из животных, которых предложил новосибирский зоопарк, он хотел бы видеть символом новогодней столицы России.
— Там разные животные предлагаются. Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно. Это представитель нашей территории, Сибири, его среда обитания, прежде всего, Алтай, — сказал сегодня, 28 января, глава города во время пресс-конференции.
Он отметил, что символов новогодней столицы может быть несколько. Об этом говорит опыт других городов. Также, по словам Анатолия Локтя, символом могла бы стать белка. Эти животные часто встречаются в Академгородке и в центральных парках города.
В Новосибирске сейчас выбирают талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Читатели НГС также голосуют за своего любимца. Проголосовать можно через нашу форму в конце вот этой новости.
По предварительным результатам, лидирует манул Айша — у нее 38% голосов. На втором месте — белый медвежонок Шилка, 22%, на третьем — снежный барс Саян с 17% голосов.
На прошлой неделе в Новосибирске представили предварительный дизайн и логотип новогодней столицы России. Возможно, он будет выполнен в красном и зеленом цветах.