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Тема дняЛоготип и дизайн новогодней столицы России
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Представлены логотип и дизайн Новосибирска — новогодней столицы России: смотрим красно-зеленые макеты

Вы не найдете привычных кружевных снежинок

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Дизайнеры решили отразить значимость конструктивизма для Новосибирска

Дизайнеры решили отразить значимость конструктивизма для Новосибирска

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В Новосибирске представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Город стал ей на 2022–2023 год. Символ новогодней столицы России — снежинку — привезли еще в начале января, а сегодня был обнародован дизайн проекта.

— Зачастую в других городах дизайн проекта — это демонстрация декоративно-прикладного искусства. Это какие-то кружева, ажурные снежинки. Нам захотелось отойти от этой истории и сделать что-то именно новосибирское, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин». — Новосибирск — это столица конструктивизма. И получился очень современный урбан-дизайн.

Разработка шла примерно 2–3 месяца. Итоговый результат был согласован в сентябре.

— Красный и зеленый — это классические новогодние цвета. И это еще и новосибирские цвета, — объяснил Владимир Томко.

Он добавил, что животное, которое сейчас выбирают с помощью голосования в мэрии, в качестве новогоднего символа никак не пересекается с этим проектом.

Полюбуемся вместе на то, что получилось у дизайнеров.

Дизайнеры использовали красный и зеленый цвета

Дизайнеры использовали красный и зеленый цвета

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Снежинка может быть и красного, как на этой картинке, и зеленого цвета

Снежинка может быть и красного, как на этой картинке, и зеленого цвета

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Куда же без матрешки?

Куда же без матрешки?

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Подарочные пакеты тоже проработаны

Подарочные пакеты тоже проработаны

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Как вам такое решение?

Как вам такое решение?

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Создатели объяснили, что зеленый и красный — самые новогодние цвета

Создатели объяснили, что зеленый и красный — самые новогодние цвета

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Снежинка Новосибирска выглядит лаконично

Снежинка Новосибирска выглядит лаконично

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На варежках логотип смотрится необычно

На варежках логотип смотрится необычно

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Новосибирск ждет красно-зеленое празднование

Новосибирск ждет красно-зеленое празднование

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На разработку дизайна ушло около <nobr class="_">2–3</nobr> месяцев

На разработку дизайна ушло около 2–3 месяцев

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Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.

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Новосибирскдизайнновогодняя столица России
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