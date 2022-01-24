Представлены логотип и дизайн Новосибирска — новогодней столицы России: смотрим красно-зеленые макеты

В Новосибирске представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Город стал ей на 2022–2023 год. Символ новогодней столицы России — снежинку — привезли еще в начале января, а сегодня был обнародован дизайн проекта.

— Зачастую в других городах дизайн проекта — это демонстрация декоративно-прикладного искусства. Это какие-то кружева, ажурные снежинки. Нам захотелось отойти от этой истории и сделать что-то именно новосибирское, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин». — Новосибирск — это столица конструктивизма. И получился очень современный урбан-дизайн.