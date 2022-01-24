Представлены логотип и дизайн Новосибирска — новогодней столицы России: смотрим красно-зеленые макеты

В Новосибирске представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Город стал ей на
— Зачастую в других городах дизайн проекта — это демонстрация декоративно-прикладного искусства. Это какие-то кружева, ажурные снежинки. Нам захотелось отойти от этой истории и сделать что-то именно новосибирское, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин». — Новосибирск — это столица конструктивизма. И получился очень современный урбан-дизайн.
Разработка шла примерно
— Красный и зеленый — это классические новогодние цвета. И это еще и новосибирские цвета, — объяснил Владимир Томко.
Он добавил, что животное, которое сейчас выбирают с помощью голосования в мэрии, в качестве новогоднего символа никак не пересекается с этим проектом.
Полюбуемся вместе на то, что получилось у дизайнеров.
Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.