«Бату рвется к власти»: выборы символа Новосибирска закончились войной в соцсетях — в нее втянули полпредство

Мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов. Городской зоопарк предложил пять кандидатов — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Присутствие в списке обезьяны по имени Бату сыграло злую шутку с властями — люди начали массово голосовать за него, создав целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. И орангутан за 3 дня до финиша побеждает в голосовании. В результате, как утверждают наши коллеги из «Тайги.инфо», всё дошло до полпредства президента в СФО. Кто, как и почему поддерживает неожиданного кандидата — в материале НГС.
Голосование идет на сайте мэрии Новосибирска, на НГС и на портале госуслуг.
По информации «Тайги.инфо», якобы сразу после обращения полпредства в мэрию медведь Шилка вырвалась вперед. Но вчера, 4 февраля, на муниципальном портале вновь лидировал орангутан, за ними шли Шилка и манул Айша, а сегодня, 5 февраля, Бату ушел в большой отрыв — у него уже 46%. На НГС лидировал манул, медвежонок и орангутан.
В мэрии Новосибирска не смогли подтвердить НГС информацию о просьбе представителей президента.
«Надо присмотреться, и он станет королем вашего сердечка»
Буквально две недели назад, когда в опросе на сайте мэрии приняли участие только 3 тысячи человек, у Бату было 3% голосов, в то время как у всех остальных больше 10%, а лидировала белый медведь Шилка. У нее было 30,5% голосов. Когда у Бату начала появляться поддержка, его процент начал расти — так, только за один день он поднялся с 3% до 7%. Еще спустя пару дней орангутан начал активно обгонять своих соперников. Через неделю он стал лидером.
Историю восхождения Бату в списке кандидатов легко проследить в инстаграме новосибирского фотографа Алисы Аив, которая, по негласному мнению многих, начала движение за орангутана Бату.
— Я случайно увидела у знакомой, что сейчас проходит выбор талисмана. Посмотрела кандидатов, увидела там очень необычного кандидата, орангутана. Среди всех милых зверушек был такой парень. Проголосовала за него и за него было порядка 3% голосов, а за всех остальных более значительно. Я подумала, почему? Кандидат-то хороший. Просто не милый и пушистый, как обычно, но он того стоит. Я написала друзьям, и они активно подключились. Людям понравилась идея, что кандидатом может стать такой небанальный зверь, — рассказала НГС Алиса Аив.
Как объясняет Алиса спустя две недели движение за Бату насчитывает десятки, если не сотни человек. Аудитория у девушки в основном 25–35 лет, так что можно сказать, что за Бату голосуют в основном молодые сибиряки.
— Я вижу тех, кто у меня в друзьях, или тех, кто меня отмечает — и это десятки, если не сотни человек. В Томске пишут игру с Бату. Там уже стихотворение вышло. Люди делают мемы, выводят хештеги. Он талисман от народа, — поделилась Алиса.
В своем инстаграме Алиса активно постит факты о Бату. Девушка объясняет, что орангутаны очень умные, а в Новосибирске существуют научные центры. Бату любит заворачиваться в одеяло и это то, что объединяет его с сибиряками. Помимо этого, орангутаны сообразительны. Алиса в сторис показывает, как они охотятся в реальной жизни и сами научились грясти. Помимо этого Бату — веселый. Он один из самых популярных животных в зоопарке.
— Он нравится своей не банальностью, неординарностью. В комментариях говорят, что надо выбрать нормального животного и эта нормальность и ожидаемость — не всегда хорошо. Неординарность всегда является преимуществом. Праздник будет небанальным, веселым, с юмором, — объясняет девушка.
Сами новосибирцы делают огромное количество мемов и лозунгов с Бату. Он уже стал талисманом от народа, некоторые пишут хештег «ЯМыБату». Кто-то из пользователей «Инстаграма» пишет, что выигрыш Бату будет сравним со знаменитым скандальным катком. Новосибирцы сбрасывают Алисе свое творчество с Бату.
Добавил политических очков Бату депутаты горсовета Сергей Бойко и Игорь Украинцев. Точно помогли ему и сторис инста-блогера с 900 тысячами подписчиков @maripulya.
Когда начал лидировать Бату, в мэрии Новосибирска запустили голосование через «Госуслуги», уверена Алиса. На утро 4 февраля там проголосовали меньше ста человек. Первое место было у белой медведицы Шилки, второе — у манула, третье — у амурского тигра. Алиса пыталась призвать подписчиков голосовать и там, пусть это и сложнее.
— Я писала, как нужно проголосовать, как правильно зарегистрироваться на Госуслугах, если вас там еще нет. Мэрия по ходу игры поменяла правила и еще на НГС добавилось голосование. И я вместе со всеми смотрела, как проголосовать на Госуслугах, как найти это голосование — это не просто, — объясняет фотограф.
После того как Бату начал вырывать вперед, в мэрии также сообщили, что талисманов в итоге может быть несколько. Помимо этого, в мэрии предложили пройти опрос читателям НГС.
— Я понимаю, когда люди пишут, что это странное животное, странный кандидат. И я понимаю, что в мэрии подумали, что это странно. Но к нему надо просто присмотреться, и он станет королем вашего сердечка, — поделилась Алиса.
Фейсбук за манула
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не остался в стороне, поддержав манула. По его мнению, он выглядит «прилично, очень интересно, привлекательно». И некоторые новосибирцы разделили его мнение. Особенно после того, как весь интернет облетело видео с манулом, который греет лапки и ставит их на хвост. Это видео ходило по группам в соцсетях с просьбой проголосовать за котика.
В фейсбуке посты за манула встречаются достаточно часто. Например, сибирячка Светлана Гладкова призывает голосовать за него.
— Я как человек, который регулярно ходит в зоопарк и столь регулярно наблюдает вместо манулов их пустые клетки, настаиваю на необходимости голосовать за манула. Давайте поднажмем, что ли, — поделилась Светлана.
Фотограф НГС Александр Ощепков, который часто снимает фоторепортажи в зоопарке, присоединился к этому движению в фейсбуке.
— Я как человек, регулярно фотографирующий манулов, откровенно не понимаю, как этот прекрасный кот может проигрывать орангутану в голосовании на талисман новогодней столицы. Иначе, кто же будет смотреть на горожан и гостей города свысока? — написал фотограф НГС.
Сколько-нибудь весомой публичной поддержки за медведицу Шилку на просторах соцсетей найти не удалось. Если мы что-то пропустили, рассказывайте в комментариях.
Результаты голосования подведут 7 февраля в 23:55. Как заявляли НГС в мэрии, победителя будут выбирать, учитывая показатели со всех площадок.
Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.