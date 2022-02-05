«Бату рвется к власти»: выборы символа Новосибирска закончились войной в соцсетях — в нее втянули полпредство

По информации «Тайги.инфо», якобы сразу после обращения полпредства в мэрию медведь Шилка вырвалась вперед. Но вчера, 4 февраля, на муниципальном портале вновь лидировал орангутан, за ними шли Шилка и манул Айша, а сегодня, 5 февраля, Бату ушел в большой отрыв — у него уже 46%. На НГС лидировал манул, медвежонок и орангутан.



В мэрии Новосибирска не смогли подтвердить НГС информацию о просьбе представителей президента.