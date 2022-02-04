Борьба ожесточилась. Четыре дня осталось до закрытия голосования за талисман новогодней столицы — кто в лидерах

В Новосибирске до конца голосования за талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город, осталось четыре дня. В понедельник, 7 февраля , в 23:59 оно завершится.

Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Посмотрим, как сейчас распределяются голоса.

И на сайте мэрии, и на НГС определилась тройка лидеров. На муниципальном портале — орангутан, белый медвежонок и манул. На НГС — белый медвежонок, манул и снежный барс.