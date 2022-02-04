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Борьба ожесточилась. Четыре дня осталось до закрытия голосования за талисман новогодней столицы — кто в лидерах

Проголосовать могут и читатели НГС

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Кто же из этих симпатяг станет талисманом?

Кто же из этих симпатяг станет талисманом?

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В Новосибирске до конца голосования за талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город, осталось четыре дня. В понедельник, 7 февраля, в 23:59 оно завершится.

Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Посмотрим, как сейчас распределяются голоса.

И на сайте мэрии, и на НГС определилась тройка лидеров. На муниципальном портале — орангутан, белый медвежонок и манул. На НГС — белый медвежонок, манул и снежный барс.

На муниципальном портале на момент публикации лидировал орангутан Бату — 31,52%, второе место у белого медвежонка Шилки — 30,67%, третье — у манула Айши — 20,3%. Здесь голосование не верифицировано — менее защищено с технической точки зрения. Сейчас проголосовали 23 813 новосибирцев.

У читателей НГС другие предпочтения. Первое место у манула Айши — 40%, второе — у белого медвежонка Шилки — 20%, и третье — у снежного барса Саяна — 16%. Проголосовали 890 зарегистрированных на сайте пользователей.

В мэрии Новосибирска объяснили, что талисманов в итоге может быть несколько.

Предлагаем вам тоже пройти голосование через нашу форму в этой новости.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также ответил на вопрос о том, кого из животных, которых предложил новосибирский зоопарк, он хотел бы видеть символом новогодней столицы России.

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Новосибирский зоопаркголосованиеновогодняя столица России
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