Борьба ожесточилась. Четыре дня осталось до закрытия голосования за талисман новогодней столицы — кто в лидерах

В Новосибирске до конца голосования за талисман новогодней столицы России, которой стал в этом году наш город, осталось четыре дня. В понедельник,
Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных для этого — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Посмотрим, как сейчас распределяются голоса.
И на сайте мэрии, и на НГС определилась тройка лидеров. На муниципальном портале — орангутан, белый медвежонок и манул. На НГС — белый медвежонок, манул и снежный барс.
На муниципальном портале на момент публикации лидировал орангутан Бату — 31,52%, второе место у белого медвежонка Шилки — 30,67%, третье — у манула Айши — 20,3%. Здесь голосование не верифицировано — менее защищено с технической точки зрения. Сейчас проголосовали
У читателей НГС другие предпочтения. Первое место у манула Айши — 40%, второе — у белого медвежонка Шилки — 20%, и третье — у снежного барса Саяна — 16%. Проголосовали 890 зарегистрированных на сайте пользователей.
В мэрии Новосибирска объяснили, что талисманов в итоге может быть несколько.
Предлагаем вам тоже пройти голосование через нашу форму в этой новости.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также ответил на вопрос о том, кого из животных, которых предложил новосибирский зоопарк, он хотел бы видеть символом новогодней столицы России.