«Опять накрутки?» Снежный барс меньше чем за сутки обошел орангутана в голосовании за талисман новогодней столицы

В Новосибирске вновь обострилась борьба за звание талисмана новогодней столицы. В лидеры выбился снежный барс, хотя меньше чем сутки назад серьезный отрыв был у орангутана.
Новосибирск стал новогодней столицей России в этом году. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Голосование на сайте мэрии идет настолько ожесточено, что за ним, кажется, следит весь Новосибирск.
Присутствие в списке обезьяны по имени Бату сыграло злую шутку с властями — люди начали массово голосовать за него, создав целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. И орангутан за 3 дня до финиша побеждал в голосовании. В результате, как утверждают наши коллеги из «Тайги.инфо», всё дошло до полпредства президента в СФО. Новосибирцы заметили сначала, что орангутана после этого обгоняет белый медвежонок, а потом резко в лидеры стал вырываться снежный барс.
— Опять накрутки? — возмутился читатель НГС.
Такие гневные сообщения в редакцию поступали сегодня целый день, и многие из них носили нецензурный характер.
Сейчас на сайте мэрии проголосовали уже 117,9 тысячи человек. А разница между орангутаном и снежным барсом стала меньше процента.
Сегодня наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал в Новосибирском зоопарке и неожиданно стал свидетелем праздничного кормления орангутана Бату. Гостинцы передавал директор зоопарка Андрей Шило — это снимали на видео.
Сотрудники зоопарка объяснили нашему фотокорреспонденту, что судя по всему Бату немного возгордился из-за славы, которая обрушилась на него из-за голосования. Раньше он с удовольствием делился угощением с женой Мишель. В этот раз орангутан жадничал. Он старался не подпускать ее к еде и сначала забрал себе подаренные пледики.
Корреспонденту НГС Андрей Шило объяснил, что сегодня угощали всех кандидатов в талисманы.
— Приятно, что конкурс вызвал такой ажиотаж, — отметил директор зоопарка.
Он добавил, что предпочтений у него насчет талисмана нет, и он «любит всех участников».
После того, как Бату начал вырываться вперед в голосовании, в мэрии сообщили, что талисманов в итоге может быть несколько. Помимо этого, в мэрии предложили пройти опрос читателям НГС. Свою лепту в отрыв Бату внес известный блогер Илья Варламов.
Вечером 13 января на Михайловской набережной в Новосибирске прогремел фейерверк в честь присвоения городу звания новогодней столицы России. Ранее филигранную снежинку — символ новогодней столицы — доставили поездом Москва — Владивосток.