«Опять накрутки?» Снежный барс меньше чем за сутки обошел орангутана в голосовании за талисман новогодней столицы

В Новосибирске вновь обострилась борьба за звание талисмана новогодней столицы. В лидеры выбился снежный барс, хотя меньше чем сутки назад серьезный отрыв был у орангутана.



Новосибирск стал новогодней столицей России в этом году. Новосибирский зоопарк предложил выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана — манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Голосование на сайте мэрии идет настолько ожесточено, что за ним, кажется, следит весь Новосибирск.

Присутствие в списке обезьяны по имени Бату сыграло злую шутку с властями — люди начали массово голосовать за него, создав целое фанатское движение, в которое вошли блогеры, политики и просто новосибирцы с чувством юмора. И орангутан за 3 дня до финиша побеждал в голосовании. В результате, как утверждают наши коллеги из «Тайги.инфо», всё дошло до полпредства президента в СФО. Новосибирцы заметили сначала, что орангутана после этого обгоняет белый медвежонок, а потом резко в лидеры стал вырываться снежный барс.

