«Животные стали участниками фарса»: мэрия по просьбе зоопарка отменила голосование за символ Новогодней столицы

Сегодня вечером, 6 февраля, на сайте городской мэрии появилось сообщение, что опрос о выборе животного в качестве символа Новосибирска — новогодней столицы России завершен. Это произошло досрочно. Напомним, изначально завершение было запланировано на поздний вечер 7 февраля.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила НГС, что опрос закрыли по просьбе руководства Новосибирского зоопарка.
— Месяц назад Новосибирский зоопарк обратился к нам с просьбой помочь выбрать претендентов на звание талисмана Новогодней столицы России. По их просьбе мы открыли опрос среди горожан. Отмечу, именно опрос, а не голосование. Последние два дня зоопарк штормит из-за спекуляций на эту тему. Руководство заявило, что они не хотят использования учреждения в политических целях. Это уважаемая организация с контактами международного уровня. Имиджевые потери им не нужны. Мэрия Новосибирска полностью поддерживает зоопарк в этом вопросе, — сказала Анна Терешкова.
По словам вице-мэра, победитель не выбран. О возобновлении опроса не может идти речи.
Сам зоопарк выступил с заявлением на своем официальном сайте.
— Мы предложили новосибирцам выбрать из наших животных талисман Новогодней столицы России 2023 года. Мы надеялись на искренний интерес и позитивное отношение к нашей идее. К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска: ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений.
Представители зоопарка заявили, что оскорблены таким отношением к своим питомцам:
— Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты. Спасибо всем, кто без задних мыслей принимал участие в опросе. Макс, Шилка и Айша, Бату и Саян всегда ждут вас. Они, конечно, животные, но делать их инструментом своих амбиций, по нашему мнению, неправильно, — сказано в официальном заявлении.
С самого начала горожане с энтузиазмом включились в борьбу за победу своего кандидата. Люди активно агитировали за любимчиков в соцсетях, рисовали мемы, доходило даже до унижения соперников. Свое мнение выразил и блогер Илья Варламов — он поддержал орангутана, назвав его «кандидатом от народа».
Сегодня днем борьба за звание талисмана новогодней столицы снова обострилась. В лидеры выбился снежный барс, хотя меньше чем сутки назад серьезный отрыв был у орангутана. До этого три дня подряд побеждал орангутан. Из-за этого у некоторых горожан возникли предположения о накрутках.