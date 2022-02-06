«Животные стали участниками фарса»: мэрия по просьбе зоопарка отменила голосование за символ Новогодней столицы

С самого начала горожане с энтузиазмом включились в борьбу за победу своего кандидата. Люди активно агитировали за любимчиков в соцсетях, рисовали мемы, доходило даже до унижения соперников. Свое мнение выразил и блогер Илья Варламов — он поддержал орангутана, назвав его «кандидатом от народа».

Сегодня днем борьба за звание талисмана новогодней столицы снова обострилась. В лидеры выбился снежный барс, хотя меньше чем сутки назад серьезный отрыв был у орангутана. До этого три дня подряд побеждал орангутан. Из-за этого у некоторых горожан возникли предположения о накрутках.