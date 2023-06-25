Просто космос: в Новосибирском зоопарке выбрали имена для белых медвежат

Сегодня, 25 июня, в Новосибирске во время празднования Дня города выбрали имена для белых медвежат, которые родились в зоопарке в этом году. Девочек назвали Белка и Стрелка.
— Сегодня Анна Юрьевна Кикина приехала к нам в зоопарк имени
На вскрытии конверта с именами медвежат также присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Имена для них предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование.