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Тема дняВыбрали имена для белых медвежат
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Просто космос: в Новосибирском зоопарке выбрали имена для белых медвежат

Результаты голосования озвучила Анна Кикина

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Мама девочек — медведица Герда

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Сегодня, 25 июня, в Новосибирске во время празднования Дня города выбрали имена для белых медвежат, которые родились в зоопарке в этом году. Девочек назвали Белка и Стрелка.

— Сегодня Анна Юрьевна Кикина приехала к нам в зоопарк имени Р. А. Шило, чтобы озвучить имена белых медвежат. Имена наших девчонок — Белка и Стрелка, — сообщили в канале Новосибирского зоопарка в Telegram.

На вскрытии конверта с именами медвежат также присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

О том, что в Новосибирском зоопарке родились белые медвежата, стало известно в феврале этого года. Имена для них предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование.

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