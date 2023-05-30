Веста и Гранта или Беляшка и Гуляшка: как новосибирцы хотят назвать белых медвежат из зоопарка — 10 вариантов

Новосибирцы оставили почти 2000 комментариев в телеграм-канале Новосибирского зоопарка: они предложили имена белым медвежатам, которые родились в декабре 2022 года.
— Ветеринарными врачами зоопарка было проведено клиническое обследование, чипирование и определение пола медвежат — это две девочки, — сообщил Новосибирский зоопарк ранее и после объявил конкурс на выбор имен.
Имена выберут в два этапа. На первом выберут 10 имен, на втором из них выберут два самых лучших. Итоги опубликуют 25 июня на официальных страницах Новосибирского зоопарка.
Рассказываем, какие имена новосибирцы предлагают сейчас. Публикуем самые интересные варианты, по версии НГС. Голосуйте за тот, который больше нравится вам, и предлагайте свои варианты в комментариях.
На прошлой неделе медвежата в зоопарке повздорили после купания в бассейне. Их милый конфликт попал на видео.