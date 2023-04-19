Стал известен пол белых медвежат в зоопарке Новосибирска — на выбор имен для них объявили конкурс

— Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, — говорится в телеграм-канале зоопарка.

