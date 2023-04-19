СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 81.60
eur 89.57
Тема дняРиелтор обманула клиентов на 17 миллионов
Все новости
Все новости

Стал известен пол белых медвежат в зоопарке Новосибирска — на выбор имен для них объявили конкурс

Принять участие в выборе кличек может любой желающий

4 212

Медвежата оказались двумя девочками

Поделиться

В Новосибирском зоопарке имени Шило объявили конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат. Потомство родилось у Кая и Герды 16 декабря 2022 года, а сейчас ветеринары провели клиническое обследование, чипирование и определили пол медвежат — это две девочки.

— Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, — говорится в телеграм-канале зоопарка.

Конкурс на выбор имен будет проходить в несколько этапов. С 19 апреля по 14 мая можно предлагать имена. Свои варианты можно написать и положить или в специальный куб, который расположен рядом с вольером белых медведей, или в соцсетях зоопарка — в группе во «ВКонтакте» или в телеграм-канале. По итогам первого этапа будет отобрано 10 имен.

Второй этап пройдет с 17 по 27 мая: из 10 отобранных имен будут выбраны два лучших с помощью голосования. 1 июня, в День защиты детей, будут объявлены имена животных и победители конкурса.

Организаторы конкурса предупреждают, что от одного человека может быть предложено не больше пяти вариантов имен.

Маленькие медвежата уже стали звездами новосибирского зоопарка. В конце марта НГС опубликовал видео, на котором медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.

По теме

МедвежатаДевочкиЗоопаркНовосибирск
  • ЛАЙК12
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter