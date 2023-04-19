Стал известен пол белых медвежат в зоопарке Новосибирска — на выбор имен для них объявили конкурс

В Новосибирском зоопарке имени Шило объявили конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат. Потомство родилось у Кая и Герды
— Наши малышки быстро растут, каждый день придумывают новые игры и даже немного хулиганят. Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, — говорится в телеграм-канале зоопарка.
Конкурс на выбор имен будет проходить в несколько этапов. С
Второй этап пройдет с 17 по 27 мая: из 10 отобранных имен будут выбраны два лучших с помощью голосования.
Организаторы конкурса предупреждают, что от одного человека может быть предложено не больше пяти вариантов имен.
Маленькие медвежата уже стали звездами новосибирского зоопарка. В конце марта НГС опубликовал видео, на котором медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет