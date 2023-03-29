«Кричит громче самолета»: голодный белый медвежонок требовал, чтобы его немедленно покормили — забавное видео

Белый медвежонок в Новосибирском зоопарке настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.
Забавное видео снял постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
— Когда хочется есть, медвежонок кричит громче самолета, — отметил автор видео.
У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.
Больше фото с их прогулки можно посмотреть здесь.