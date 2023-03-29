СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
Все новости
Все новости

«Кричит громче самолета»: голодный белый медвежонок требовал, чтобы его немедленно покормили — забавное видео

Медвежонок был очень настойчив

506

Медвежата совсем недавно стали выходить на прогулку

Поделиться

Белый медвежонок в Новосибирском зоопарке настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

Забавное видео снял постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

— Когда хочется есть, медвежонок кричит громче самолета, — отметил автор видео.

У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

Больше фото с их прогулки можно посмотреть здесь.

По теме

Белый медведьМедвежатаНовосибирский зоопаркЗоопарк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter