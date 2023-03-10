СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.90
eur 80.14
Тема дняБизнес в аквапарке сдают за 10 миллионов
Все новости
Все новости

Белые медвежата-двойняшки впервые вышли на прогулку — смотрим на детей Кая и Герды

Теперь их могут увидеть посетители Новосибирского зоопарка

2 252

Медвежата еще совсем маленькие

Поделиться

Белая медведица Герда впервые вывела на прогулку своих медвежат. Фото опубликовал Новосибирский зоопарк в своем официальном Telegram-аккаунте.

У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

Новосибирский зоопарк использовал фотографии Владимира Габова, Елены Черненко, Дмитрия Находова. Смотрим милые фото.

Медвежата проверяют вольер

Медвежата проверяют вольер

Поделиться

Герда — нежная мама

Герда — нежная мама

Поделиться

И достаточно строгая

И достаточно строгая

Поделиться

Медвежонок в полной безопасности

Медвежонок в полной безопасности

Поделиться

Медвежата очень осторожны

Медвежата очень осторожны

Поделиться

В начале февраля стало известно, что белые медведи Норди и Шайна в Новосибирском зоопарке могут переехать в старый вольер бурых медведей.

По теме

Новосибирский зоопаркБелые медведиЗоопаркМедвежата
  • ЛАЙК13
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter