Белые медвежата-двойняшки впервые вышли на прогулку — смотрим на детей Кая и Герды

Белая медведица Герда впервые вывела на прогулку своих медвежат. Фото опубликовал Новосибирский зоопарк в своем официальном Telegram-аккаунте.
У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.
Новосибирский зоопарк использовал фотографии Владимира Габова, Елены Черненко, Дмитрия Находова. Смотрим милые фото.
В начале февраля стало известно, что белые медведи Норди и Шайна в Новосибирском зоопарке могут переехать в старый вольер бурых медведей.