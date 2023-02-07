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В Новосибирске родились новые белые медвежата. А где можно будет посмотреть на старых?

Директор новосибирского зоопарка рассказал о планах на 2023 год

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Также в зоопарке построят павильон и вольер для японских макак

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Белые медведи Норди и Шайна в Новосибирском зоопарке могут переехать в старый вольер бурых медведей. Эти животные — дети белых медведей Кая и Герды, они были рождены в 2018 году и сейчас они содержатся вне экспозиции зоопарка.

— Надеемся, что нам удастся довести наш контракт по белым медведям Норди и Шайна. В этом если не получится сделать обмен на них, то приведем их в другой вольер, — отметил директор зоопарка Андрей Шило.

По словам Шило, в этом году достроят новый комплекс для бурых медведей, а старый останется свободным для заселения.

На днях стало известно, что у белой медведицы Герды родилось два новых детеныша. Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

Также в этом году начнется строительство зимнего павильона и летнего вольера для японских макак. По словам директора, создадут двухэтажное здание площадью около 350 квадратных метров.

Площадь будущего здания — около 350 квадратных метров

Площадь будущего здания — около 350 квадратных метров

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— Мы продолжаем строительство комплекса «Азия», и одна из его частей — это строительство павильона для японских макак. Он будет оснащен бассейном, также возможно создадим реку. Возводить здание будем с тем учетом, чтобы сохранить как можно больше деревьев, которые растут на этой территории, — пояснил Шило.

Также сегодня зоопарк рассказал о рождении котенка редкой мраморной кошки.

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