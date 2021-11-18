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Новосибирский зоопарк ждет новый вид обезьян — на проект вольера для них потратят 900 тысяч рублей

В будущем туда привезут обезьян из Японии

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Животных привезут из Токио и Иокагамы

Животных привезут из Токио и Иокагамы

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В Новосибирский зоопарк привезут макак из Японии

В Новосибирский зоопарк привезут новый вид обезьян — японских макак. Сейчас руководство заказало проект вольера для них.

По данным сайта госзакупок, стоимость работ оценили в 900 тысяч рублей. Известно, что вольеры построят на участке в 1700 кв. м. Площадь одного из них составит 554 кв. м, другого — 342 кв. м., зону для посетителей оформят в виде арки с силуэтами обезьян. На севере участка разместят сад камней.

— Животных привезут, когда построим вольер. Планируем строить специально для них. Когда будет готов проект, будем просить финансирование. Если получим финансирование — начнем строить, — рассказал НГС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Он уточнил, что животных привезут из зоопарка Токио и Иокогамы. Электронный аукцион проведут 3 декабря.

Ранее НГС писал о том, что манулы в Новосибирском зоопарке стали пушистее к зиме и начали напоминать шары из меха. Посмотрите, как эти суровые коты делают потягушки.

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