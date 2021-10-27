Манулы в Новосибирском зоопарке стали еще пушистее — посмотрите на их сладкие потягушки

Манулы в Новосибирском зоопарке стали еще пушистее
Манулы в Новосибирском зоопарке активизировались к зиме и стали чаще выходить к посетителям. Постоянной гостье учреждения Анне Новиковой удалось снять на видео это грациозное животное во время потягиваний.
Ничего милее вы сегодня уже не увидите:
— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — объясняет Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка.
Манулы обитают в Забайкалье, Горном Алтае, Средней и Западной Азии и предпочитают не попадаться человеку на глаза.
Как они утеплились к зиме, вы можете подробно рассмотреть в нашем фоторепортаже. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.