27 октября среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 69.55
eur 80.70
Тема дня10 прохожих — о своих планах на нерабочую неделю
Все новости
Все новости

Манулы в Новосибирском зоопарке стали еще пушистее — посмотрите на их сладкие потягушки

В октябре у манулов вырос подпушек, и они превратились в настоящие меховые шары

1 344
5Обсудить

Поделиться

Манул не очень доволен гостям, но от этого не менее прекрасен

Манул не очень доволен гостям, но от этого не менее прекрасен

Поделиться

Манулы в Новосибирском зоопарке стали еще пушистее

Манулы в Новосибирском зоопарке активизировались к зиме и стали чаще выходить к посетителям. Постоянной гостье учреждения Анне Новиковой удалось снять на видео это грациозное животное во время потягиваний.

Ничего милее вы сегодня уже не увидите:

— Как любое животное, которое зимует, манулы в холодную погоду приобретают более теплый покров для защиты. У них вырастает подпушек, из-за этого они становятся более пушистыми, похожими на шарики, — объясняет Татьяна Певнева, сотрудница зоопарка.

Манулы обитают в Забайкалье, Горном Алтае, Средней и Западной Азии и предпочитают не попадаться человеку на глаза.

Как они утеплились к зиме, вы можете подробно рассмотреть в нашем фоторепортаже. Их шерсть стала более густой, а сами животные теперь напоминают шары из меха.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркманулы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...