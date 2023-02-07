Мама директора Новосибирского зоопарка два месяца носила с работы домой редкого мраморного котенка

— Он был слабым, его нужно было выхаживать. Заботы о нем взяла на себя заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Владимировной, где бы она ни находилась — на работе или дома. Каждый день котенок совершал небольшие путешествия в переноске. Его нужно было кормить через равные промежутки времени и днем, и ночью, — объяснили в зоопарке.