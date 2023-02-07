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Мама директора Новосибирского зоопарка два месяца носила с работы домой редкого мраморного котенка

Детеныш родился слабым и и требовал заботы

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Это самочка

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В Новосибирском зоопарке опубликовали фото котенка мраморных кошек — это первый детеныш в истории российских зоопарков. Он появился на свет еще 1 июля 2022 года, но публично о нем не сообщали. Сейчас котенку уже семь месяцев. Это самочка.

Новосибирский зоопарк — единственный в России, где содержатся эти редкие кошки из Юго-Восточной Азии. Пара мраморных кошек, Диа и Пират, живет в Новосибирске с 2020 года.

Котенок появился на свет еще летом прошлого года

Котенок появился на свет еще летом прошлого года

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Сначала самка сама кормила детеныша, но слишком сильно волновалась. Она не оставляла его ни на секунду, отказалась нормально есть и пить и в итоге потеряла молоко.

— Он был слабым, его нужно было выхаживать. Заботы о нем взяла на себя заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Владимировной, где бы она ни находилась — на работе или дома. Каждый день котенок совершал небольшие путешествия в переноске. Его нужно было кормить через равные промежутки времени и днем, и ночью, — объяснили в зоопарке.

В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Шило

В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Шило

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Пока котенок остается рядом с Ольгой Шило, она также является матерью нынешнего директора зоопарка Андрея Шило

— Вид очень редкий, в коллекциях за пределами ареала практически не представлен, — цитирует учреждение заместителя директора по науке Новосибирского зоопарка Ольгу Шило. — Последний раз в зоопарках Европы и США котята рождались более тридцати лет назад. Малышка подросла, окрепла. Она очень игривая — оттачивает в играх свои охотничьи инстинкты, и чрезвычайно прыгучая. По моему кабинету передвигается как белка-летяга.

Котенок на фото вместе с директором зоопарка Андреем Шило

Котенок на фото вместе с директором зоопарка Андреем Шило

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Сегодня вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова официально подтвердила рождение детенышей у белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

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