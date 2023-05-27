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Белые медвежата повздорили после купания — умилительное видео из Новосибирского зоопарка

Детеныши радостно плещутся в бассейне и играют друг другом

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Малышки родились в декабре прошлого года

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. После купания в бассейне одна из малышек начала приставать к другой, завязалась шутливая драка. Этот момент запечатлел новосибирец Сергей Ильятков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильятков

Маленькие медвежата уже стали звездами Новосибирского зоопарка. В конце марта НГС опубликовал видео, на котором медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

Медвежата родились в декабре прошлого года. В середине апреля ветеринары провели клиническое обследование, чипирование и определили пол детенышей — это две девочки. Сейчас Новосибирский зоопарк имени Шило объявил конкурс на лучшие имена для медвежат.

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.

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