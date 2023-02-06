В новосибирском зоопарке огородили вольер белых медведей — у Герды мог родиться медвежонок

— Вольер перегораживали со всех сторон и не убирали снег для того, чтобы не беспокоить саму медведицу. В прошлые года новорожденных медвежат было видно в конце февраля, в начале марта. Охранник сказал, что загородили с конца декабря, — отметил фотокорреспондент НГС.