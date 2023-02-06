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Тема дняБелый медвежонок родился в зоопарке
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В новосибирском зоопарке огородили вольер белых медведей — у Герды мог родиться медвежонок

Территорию обнесли сигнальными лентами

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Вольер также закрывали в прошлые годы, когда рождались медвежата

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Вольер белых медведей в новосибирском зоопарке огородили лентой, а на территории вокруг перестали убирать снег. По информации источника НГС, у Герды родился медвежонок.

Ограждение вокруг вольера заметил корреспондент НГС Александр Ощепков, по его воспоминаниям, так было и в прошлые разы, когда рождались медвежата.

— Вольер перегораживали со всех сторон и не убирали снег для того, чтобы не беспокоить саму медведицу. В прошлые года новорожденных медвежат было видно в конце февраля, в начале марта. Охранник сказал, что загородили с конца декабря, — отметил фотокорреспондент НГС.

Источник НГС подтверждает, что перекрытие прохода связано с тем, что медведицу сейчас беспокоить нельзя из-за рождения медвежонка. Собеседник считает, что официально зоопарк объявит о появлении детенышей не раньше конца месяца.

Сейчас в зоопарке не комментируют ситуацию с закрытым вольером. В пресс-службе журналиста НГС направили в приемную директора. Там в свою очередь говорят, что не знают, почему вольер загородили.

В зоопарке заявить о рождении медвежонка планируют не раньше конца февраля

В зоопарке заявить о рождении медвежонка планируют не раньше конца февраля

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Рабочие в зоопарке говорят, что сигнальные ленты появились в конце декабря

Рабочие в зоопарке говорят, что сигнальные ленты появились в конце декабря

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Недавно мы писали о том, что в зоопарке к 2050 году появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента.

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