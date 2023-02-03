В Новосибирский зоопарк привезут жирафов, зебр и бегемотов

В Новосибирском зоопарке появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента. Появился проект развития зоопарка до 2050 года.
В зоопарке к 2050 году должны появиться два новых здания для животных: комплекс африканских животных и павильоны для панд и бегемотов. Из стран африканского континента в Новосибирск привезут жирафов, зебр и три вида антилоп. В павильоне для панд и бегемотов разместят не больших панд, а малых.
— Планируется строительство новых комплексов для содержания животных, согласно их географической среде обитания, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.
Еще в сентябре мы писали, что начали строить павильоны для африканских животных, тогда жители города решили, что это стройка за освоение территории дендропарка. Тогда в Министерстве природы Новосибирской области уточнили, что территория принадлежит зоопарку.
— Павильоны для африканских животных, территория — полтора гектара, — уточнил директор зоопарка Андрей Шило.
Презентация планов развития зоопарка была в апреле. До 2050 года зоопарк собирается построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на зоны. Как будет выглядеть зоопарк — смотрите в материале.