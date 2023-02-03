В Новосибирский зоопарк привезут жирафов, зебр и бегемотов

В Новосибирском зоопарке появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента. Появился проект развития зоопарка до 2050 года.

В зоопарке к 2050 году должны появиться два новых здания для животных: комплекс африканских животных и павильоны для панд и бегемотов. Из стран африканского континента в Новосибирск привезут жирафов, зебр и три вида антилоп. В павильоне для панд и бегемотов разместят не больших панд, а малых.