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В Новосибирский зоопарк привезут жирафов, зебр и бегемотов

Комплекс для африканских животных уже начали строить

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План развития территории разработан до 2050 года

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В Новосибирском зоопарке появятся жирафы, зебры и три вида антилоп, их привезут из стран африканского континента. Появился проект развития зоопарка до 2050 года.

В зоопарке к 2050 году должны появиться два новых здания для животных: комплекс африканских животных и павильоны для панд и бегемотов. Из стран африканского континента в Новосибирск привезут жирафов, зебр и три вида антилоп. В павильоне для панд и бегемотов разместят не больших панд, а малых.

Согласно плану, комплекс африканских животных разместят в верхней части зоопарка

Согласно плану, комплекс африканских животных разместят в верхней части зоопарка

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— Планируется строительство новых комплексов для содержания животных, согласно их географической среде обитания, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.

Еще в сентябре мы писали, что начали строить павильоны для африканских животных, тогда жители города решили, что это стройка за освоение территории дендропарка. Тогда в Министерстве природы Новосибирской области уточнили, что территория принадлежит зоопарку.

— Павильоны для африканских животных, территория — полтора гектара, — уточнил директор зоопарка Андрей Шило.

Презентация планов развития зоопарка была в апреле. До 2050 года зоопарк собирается построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на зоны. Как будет выглядеть зоопарк — смотрите в материале.

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