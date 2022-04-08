С канатными дорогами и гостиницей: в зоопарке Новосибирска составили план развития до 2050 года

В Новосибирском зоопарке им. Шило подготовили план развития до 2050 года. В планах у зоопарка построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на тематические зоны: Африка, Азия, Тропики, Южная Америка, Австралия.
Об этом накануне, 8 апреля, директор зоопарка Андрей Шило рассказал во время пресс-конференции в ТАСС.
В 2022 году зоопарку исполняется 75 лет. В связи с этим специалисты зоопарка готовятся к празднику, в том числе занимаются благоустройством территории.
— В прошлом году была разработана и подготовлена удобная для наших посетителей карта зоопарка, мы полностью обновили навигацию в зоопарке. Заканчиваем обновление навигации, к сезону будет полностью готова. Также оформили входную группу, разделили потоки, — рассказал директор Андрей Шило.
К юбилею в зоопарке начали строить новый павильон для енотов и носух. Как уточнил директор, в новый комплекс будут входить закрытый павильон, три вольера с переходным мостом.
— С помощью моста животные смогут переходить над дорогой из одного вольера к другому. Этот павильон входит в новый комплекс Азии. Для азиатского отделения также объявлен аукцион на строительство детской площадки, — сообщил директор зоопарка.
О детской площадке мы писали ранее. Она будет выполнена в азиатском стиле и рядом будет туалет с комнатой матери и ребенка. Как сообщил Андрей Шило, еще один туалет строится рядом с вольером белых медведей. Зоопарк также хочет заняться благоустройством сквера и созданием новой остановки общественного транспорта.
В конце прошлого года в зоопарке подготовили проект развития до 2050 года.
— Зоопарк будет делиться по географическим признакам на несколько зон. Зона Севера, тропиков, Африки, Азии и Австралии. Мы начинаем одну новую территорию — она будет называться Азией. В проект развития также попали канатная дорога, которая будет проходить над вольерами африканских животных. Таких, как гепарды и жирафы, — объяснил Андрей Шило.
В плане развития после строительства новых вольеров и появления новых животных гулять по зоопарку можно будет три-четыре дня. В связи с этим на территории зоопарка хотят построить гостиничный комплекс.
— Одна зона выделена под гостиничный комплекс, где будет основной блок гостиничный и зона кемпингов, — рассказал Андрей Шило.
Кемпинги будут соединены с вольерами так, чтобы посетитель мог почувствовать себя среди дикой природы.
— Домик будет находиться на границе вольера. Один из витражей будет выходить в сам вольер. Стекло для наблюдения за животными будет находиться внутри вольера. В зоне Севера это могут быть полярные волки, с другой стороны это могут быть копытные северные олени, — рассказал Андрей Шило.
Стоимость гостиничного комплекса не просчитывается. До того как построить гостиницу нужно, по словам директора, построить еще 12–15 павильонов. Для реализации такого крупного проекта зоопарку не нужна новая территория.
— У нас на сегодняшний день не освоено порядка 20–30 гектаров. Множество зон будут просто перестраиваться. Есть комплекс псовых возле нижней части зоопарка. Он будет полностью перестроен в комплекс для крупнокопытных, — поделился Андрей Шило.
Сейчас в зоопарке строят комплекс Азия. В него будут входить несколько небольших павильонов. Маленькие проекты зоопарк собирается строить своими силами. А вот для больших комплексов, как, например, Африка, потребуются вложения.
Про то, как будет выглядеть африканский комплекс, мы писали ранее. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, где сейчас находятся молодые белые медведи Норди и Шайна.