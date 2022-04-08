С канатными дорогами и гостиницей: в зоопарке Новосибирска составили план развития до 2050 года

В Новосибирском зоопарке им. Шило подготовили план развития до 2050 года. В планах у зоопарка построить канатную дорогу и гостиницу, а территорию разделить на тематические зоны: Африка, Азия, Тропики, Южная Америка, Австралия.

Об этом накануне, 8 апреля, директор зоопарка Андрей Шило рассказал во время пресс-конференции в ТАСС.