Директор Новосибирского зоопарка назвал место, где содержат молодых белых медведей Норди и Шайну

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, где сейчас находятся молодые белые медведи Норди и Шайна.
— Норди и Шайна содержатся в карантинном блоке. Есть предварительные договоренности, но в связи с пандемией границы не всех южноазиатских стран открыты, поэтому пока переговоры на уровне просто договоренностей, — сообщил Андрей Шило.
В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.
В зоопарк весной 2022 года должны были приехать вомбаты, но, как уточнил Андрей Шило, из-за геополитической ситуации пока непонятно, когда они приедут.
В Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.