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Директор Новосибирского зоопарка назвал место, где содержат молодых белых медведей Норди и Шайну

В этом году брату и сестре исполнится 4 года

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Шайна и Норди родились в <nobr class="_">2018 году</nobr>

Шайна и Норди родились в 2018 году

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Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, где сейчас находятся молодые белые медведи Норди и Шайна.

— Норди и Шайна содержатся в карантинном блоке. Есть предварительные договоренности, но в связи с пандемией границы не всех южноазиатских стран открыты, поэтому пока переговоры на уровне просто договоренностей, — сообщил Андрей Шило.

В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.

В зоопарк весной 2022 года должны были приехать вомбаты, но, как уточнил Андрей Шило, из-за геополитической ситуации пока непонятно, когда они приедут.

В Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.

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