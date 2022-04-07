Директор Новосибирского зоопарка назвал место, где содержат молодых белых медведей Норди и Шайну

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал, где сейчас находятся молодые белые медведи Норди и Шайна.



— Норди и Шайна содержатся в карантинном блоке. Есть предварительные договоренности, но в связи с пандемией границы не всех южноазиатских стран открыты, поэтому пока переговоры на уровне просто договоренностей, — сообщил Андрей Шило.

В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.

