Белая медведица Герда разозлилась на соседа Кая и столкнула его вниз в Новосибирском зоопарке (они быстро помирились)

Кай и Герда прибыли в Новосибирский зоопарк в 2008 году из Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда им было 7 и 8 месяцев. Первенец у пары появился в 2013 году — медведицу назвали Шилкой. Затем в 2015 году родился Ростик. И еще двойня, Норди и Шайна, родились в 2018 году.

