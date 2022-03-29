Белая медведица Герда разозлилась на соседа Кая и столкнула его вниз в Новосибирском зоопарке (они быстро помирились)

В Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.
Герда вытолкала Кая с верхней галереи. Небольшая ссора быстро закончилась. Кай отнесся к вспышке агрессии своей соседки понимающе, и уже через несколько минут все успокоились.
Кай и Герда прибыли в Новосибирский зоопарк в 2008 году из Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда им было 7 и 8 месяцев. Первенец у пары появился в 2013 году — медведицу назвали Шилкой. Затем в 2015 году родился Ростик. И еще двойня, Норди и Шайна, родились в 2018 году.