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Белая медведица Герда разозлилась на соседа Кая и столкнула его вниз в Новосибирском зоопарке (они быстро помирились)

Она с грозным рыком пошла на медведя

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Что не устроило Герду, непонятно

Что не устроило Герду, непонятно

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В Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.

Герда вытолкала Кая с верхней галереи. Небольшая ссора быстро закончилась. Кай отнесся к вспышке агрессии своей соседки понимающе, и уже через несколько минут все успокоились.

Кай и Герда прибыли в Новосибирский зоопарк в 2008 году из Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда им было 7 и 8 месяцев. Первенец у пары появился в 2013 году — медведицу назвали Шилкой. Затем в 2015 году родился Ростик. И еще двойня, Норди и Шайна, родились в 2018 году.

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Новосибирский зоопаркбелые медведи
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