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Новосибирский зоопарк показал фото белого медведя Ростика из Китая — ему уже 5 лет

Его увезли из Новосибирска в 2018 году

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Ростик чувствует себя хорошо

Ростик чувствует себя хорошо

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Китайские специалисты показали фото белого медведя из Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк имени Р. Шило показал, как выглядит белый медведь Ростик, который с 2018 года живет в Китае.

— Мы следим за судьбой всех животных, рожденных в нашем зоопарке. Наши коллеги сообщают, что у Ростика всё хорошо. На фотографиях, сделанных недавно, видно, каким большим и мощным стал Ростик. Он скоро уже будет размерами со своего отца, нашего белого медведя Кая. Ростик живет в просторном вольере. COVID-19 внес большие коррективы в жизнь, реализацию проектов. Но планы по обустройству для него большего участка остаются и обязательны к выполнению согласно договору, — сообщается в группе Новосибирского зоопарка.

Также стало известно, что китайские специалисты ожидают получения еще одного белого медведя, чтобы Ростик был не один.

Ростик родился 7 декабря 2015 года. Его фотографии печатали даже в американских СМИ.

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Новосибирский зоопаркРостикбелые медведи
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