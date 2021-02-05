Новосибирский зоопарк показал фото белого медведя Ростика из Китая — ему уже 5 лет

Китайские специалисты показали фото белого медведя из Новосибирского зоопарка
Новосибирский зоопарк имени
— Мы следим за судьбой всех животных, рожденных в нашем зоопарке. Наши коллеги сообщают, что у Ростика всё хорошо. На фотографиях, сделанных недавно, видно, каким большим и мощным стал Ростик. Он скоро уже будет размерами со своего отца, нашего белого медведя Кая. Ростик живет в просторном вольере.
Также стало известно, что китайские специалисты ожидают получения еще одного белого медведя, чтобы Ростик был не один.
Ростик родился 7 декабря 2015 года. Его фотографии печатали даже в американских СМИ.