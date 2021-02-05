Новосибирский зоопарк показал фото белого медведя Ростика из Китая — ему уже 5 лет

Новосибирский зоопарк имени Р. Шило показал, как выглядит белый медведь Ростик, который с 2018 года живет в Китае.

— Мы следим за судьбой всех животных, рожденных в нашем зоопарке. Наши коллеги сообщают, что у Ростика всё хорошо. На фотографиях, сделанных недавно, видно, каким большим и мощным стал Ростик. Он скоро уже будет размерами со своего отца, нашего белого медведя Кая. Ростик живет в просторном вольере. COVID-19 внес большие коррективы в жизнь, реализацию проектов. Но планы по обустройству для него большего участка остаются и обязательны к выполнению согласно договору, — сообщается в группе Новосибирского зоопарка.