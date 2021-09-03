Зоопарк готов попрощаться с белыми Норди и Шайной. Что ему мешает?

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказали, когда белые медведи Норди и Шайна могут переехать в другой зоопарк.
— Регулярно проходят какие-то обмены. Сейчас готовим отправку выдр. Получили недавно из Перми и Нижнего Новгорода животных. Регулярный обмен каждый месяц проходит по два-три животных. Мы ждем, когда снимут коронавирусные ограничения, тогда будем вести переговоры о передаче белых медведей, — рассказал Андрей Шило.
В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.
Скоро в Новосибирский зоопарк поступят вомбаты. Им уже готов вольер. Но перед появлением в зоопарке вомбатов новосибирским специалистам нужно слетать в Германию или Венгрию на обучение для работы с этим животными. Поездка может состояться уже после снятия коронавирусных ограничений.
На мордочки обитателей зоопарка вы можете полюбоваться в фоторепортаже НГС. Тогда в городе неделю стояла жаркая погода.