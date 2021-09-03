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Зоопарк готов попрощаться с белыми Норди и Шайной. Что ему мешает?

Детям Кая и Герды скоро исполнится три года

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Белые медведи считаются любимчиками новосибирцев

Белые медведи считаются любимчиками новосибирцев

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Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказали, когда белые медведи Норди и Шайна могут переехать в другой зоопарк.

— Регулярно проходят какие-то обмены. Сейчас готовим отправку выдр. Получили недавно из Перми и Нижнего Новгорода животных. Регулярный обмен каждый месяц проходит по два-три животных. Мы ждем, когда снимут коронавирусные ограничения, тогда будем вести переговоры о передаче белых медведей, — рассказал Андрей Шило.

В Новосибирском зоопарке сейчас четыре белых медведя. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года. Медвежата Норди и Шайна родились у них в 2018 году.

Скоро в Новосибирский зоопарк поступят вомбаты. Им уже готов вольер. Но перед появлением в зоопарке вомбатов новосибирским специалистам нужно слетать в Германию или Венгрию на обучение для работы с этим животными. Поездка может состояться уже после снятия коронавирусных ограничений.

На мордочки обитателей зоопарка вы можете полюбоваться в фоторепортаже НГС. Тогда в городе неделю стояла жаркая погода.

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животныезоопаркмедведи
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