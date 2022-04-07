Стоимость строительства павильонов для африканских животных в Новосибирском зоопарке выросла в два раза

Стоимость строительства комплекса павильонов для африканских животных в одном из крупнейших в России Новосибирском зоопарке имени
— Вчера нам выдали предварительную смету, сегодня она порядка
Летом 2019 года руководство Новосибирского зоопарка объявило о планах по строительству комплекса павильонов и вольеров для африканских животных стоимостью около
Весь комплекс для африканских животных состоит из трех зданий.
— Первое здание — павильон для антилоп и зебр. На первом этаже будут расположены три вида антилоп, зебр и еще один из видов копытных. Возможно, один вольер под приматов. На цокольном этаже по плану будут расположены павильоны для ночных животных африканского континента, — рассказал Андрей Шило.
Во втором здании комплекса будут располагаться жирафы и несколько видов птиц. Например, марабу и страусы. Также будут включены интерактивные зоны.
— Третье здание — это информационный центр, где будут проходить лекции, обучения, классы биологии. С библиотекой большой. Можно будет просто прийти почитать литературу. И будет кафе на одном из этажей. И небольшая детская площадка, сделанная в африканском стиле, — сообщил Андрей Шило.
В 2019 году Новосибирский зоопарк подал на мэрию в суд с требованием снести 3 дома на двух участках, расположенных на территории зоопарка. Там планировали поселить жирафов. Тогда Андрей Шило предполагал, что строительство начнется в 2020 году и на него уйдет три года. Стоимость павильона в 2019 году оценивалась в 500–700 миллионов. В этот раз Андрей Шило не называл никаких сроков.