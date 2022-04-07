Стоимость строительства павильонов для африканских животных в Новосибирском зоопарке выросла в два раза

В 2019 году Новосибирский зоопарк подал на мэрию в суд с требованием снести 3 дома на двух участках, расположенных на территории зоопарка. Там планировали поселить жирафов. Тогда Андрей Шило предполагал, что строительство начнется в 2020 году и на него уйдет три года. Стоимость павильона в 2019 году оценивалась в 500–700 миллионов. В этот раз Андрей Шило не называл никаких сроков.