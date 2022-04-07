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Тема дняАфриканский вольер подорожал вдвое
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Стоимость строительства павильонов для африканских животных в Новосибирском зоопарке выросла в два раза

По предварительной смете сумма составляет 1,4 млрд рублей

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В новом комплексе будут жить в том числе жирафы

В новом комплексе будут жить в том числе жирафы

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Стоимость строительства комплекса павильонов для африканских животных в одном из крупнейших в России Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило выросла в два раза — с 700 млн до 1,4 млрд рублей.

— Вчера нам выдали предварительную смету, сегодня она порядка 1,4 млрд рублей, но я думаю, что в процессе стройки сумма может вырасти до 2 млрд. Это дорогостоящий проект. Мы вчера встречались с министром экономического развития Максимом Решетниковым по поводу того, чтобы как-то попробовать на этот проект привлечь федеральные средства, — сказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС.

Летом 2019 года руководство Новосибирского зоопарка объявило о планах по строительству комплекса павильонов и вольеров для африканских животных стоимостью около 600–700 млн рублей. Возведение планировалось начать уже в 2020 году, однако планы зоопарка изменились из-за проблем с собственником домов, располагающихся на территории зверинца, где планируется разместить комплекс.

Весь комплекс для африканских животных состоит из трех зданий.

— Первое здание — павильон для антилоп и зебр. На первом этаже будут расположены три вида антилоп, зебр и еще один из видов копытных. Возможно, один вольер под приматов. На цокольном этаже по плану будут расположены павильоны для ночных животных африканского континента, — рассказал Андрей Шило.

Вид комплекса с Нижней Ельцовки

Вид комплекса с Нижней Ельцовки

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Во втором здании комплекса будут располагаться жирафы и несколько видов птиц. Например, марабу и страусы. Также будут включены интерактивные зоны.

— Третье здание — это информационный центр, где будут проходить лекции, обучения, классы биологии. С библиотекой большой. Можно будет просто прийти почитать литературу. И будет кафе на одном из этажей. И небольшая детская площадка, сделанная в африканском стиле, — сообщил Андрей Шило.

В 2019 году Новосибирский зоопарк подал на мэрию в суд с требованием снести 3 дома на двух участках, расположенных на территории зоопарка. Там планировали поселить жирафов. Тогда Андрей Шило предполагал, что строительство начнется в 2020 году и на него уйдет три года. Стоимость павильона в 2019 году оценивалась в 500–700 миллионов. В этот раз Андрей Шило не называл никаких сроков.

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