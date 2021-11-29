Новосибирский зоопарк построит новую детскую площадку с банзаем и гамаками — разглядываем эскиз

Новосибирский зоопарк имени Шило объявил закупку на составление проектной документации для новой детской площадки за 175 тысяч рублей.

Документация нужна для будущей детской площадки, дизайн-проект которой разработала студия «Ваш дизайнер». Новый объект выполнен в японском стиле. По дизайн-проекту, там будет расти бонсай, а стены будут выполнены из бамбука. Расположена детская площадка будет рядом с будущем туалетом, в котором также будет комната матери и ребенка.

Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка, детская площадка — это одна из частей будущего павильона, который будет посвящен Востоку.