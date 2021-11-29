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Новосибирский зоопарк построит новую детскую площадку с банзаем и гамаками — разглядываем эскиз

Площадка будет сделана в японском стиле

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В проект также входят урны и скамейки с озеленением

В проект также входят урны и скамейки с озеленением

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Новосибирский зоопарк имени Шило объявил закупку на составление проектной документации для новой детской площадки за 175 тысяч рублей.

Документация нужна для будущей детской площадки, дизайн-проект которой разработала студия «Ваш дизайнер». Новый объект выполнен в японском стиле. По дизайн-проекту, там будет расти бонсай, а стены будут выполнены из бамбука. Расположена детская площадка будет рядом с будущем туалетом, в котором также будет комната матери и ребенка.

Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка, детская площадка — это одна из частей будущего павильона, который будет посвящен Востоку.

— Мы строим пять павильонов с животными из Азии, детскую площадку, и почти достроен туалет с комнатой матери и ребенка. Всё это будет представлять Азию. Детская площадка будет следующим летом, — рассказал Андрей Шило корреспонденту НГС.

Как сообщалось ранее, зоопарк ждет новый вид обезьян — на проект вольера для них потратят 900 тысяч рублей. Обезьян привезут из Японии.

ООО «Ваш дизайнер» зарегистрировано в 2009 году. Директор компании — Татьяна Белозерова. Учредитель — Григорий Садов. Выручка компании, по данным «Контур.Фокуса», в 2020 году была 1,7 млн, чистая прибыль — 983 тысячи.

У домиков будет характерная крыша в японском стиле

У домиков будет характерная крыша в японском стиле

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На детской площадке также будут туннели

На детской площадке также будут туннели

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Дети смогут покачаться в специальных гамаках

Дети смогут покачаться в специальных гамаках

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Новосибирский зоопарк готовит для бурых и гималайских медведей новые вольеры — здесь мы публиковали фото с места работ.

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