Новосибирский зоопарк построит новую детскую площадку с банзаем и гамаками — разглядываем эскиз

Новосибирский зоопарк имени Шило объявил закупку на составление проектной документации для новой детской площадки за 175 тысяч рублей.
Документация нужна для будущей детской площадки, дизайн-проект которой разработала студия «Ваш дизайнер». Новый объект выполнен в японском стиле. По дизайн-проекту, там будет расти бонсай, а стены будут выполнены из бамбука. Расположена детская площадка будет рядом с будущем туалетом, в котором также будет комната матери и ребенка.
Как рассказал корреспонденту НГС Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка, детская площадка — это одна из частей будущего павильона, который будет посвящен Востоку.
— Мы строим пять павильонов с животными из Азии, детскую площадку, и почти достроен туалет с комнатой матери и ребенка. Всё это будет представлять Азию. Детская площадка будет следующим летом, — рассказал Андрей Шило корреспонденту НГС.
Как сообщалось ранее, зоопарк ждет новый вид обезьян — на проект вольера для них потратят 900 тысяч рублей. Обезьян привезут из Японии.
ООО «Ваш дизайнер» зарегистрировано в 2009 году. Директор компании — Татьяна Белозерова. Учредитель — Григорий Садов. Выручка компании, по данным «Контур.Фокуса», в 2020 году была 1,7 млн, чистая прибыль — 983 тысячи.
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