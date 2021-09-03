Новосибирский зоопарк готовит для бурых и гималайских медведей новые вольеры — фото с места работ

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило заканчивают строительство новых вольеров. В них будут жить бурые, гималайские и малайские медведи. Часть из них отделят от посетителей рвом с водой.

Посмотрите на фото, как это место выглядит сейчас.