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Новосибирский зоопарк готовит для бурых и гималайских медведей новые вольеры — фото с места работ

За животными можно будет наблюдать во время зимней спячки

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Две пары бурых медведей и пару гималайских на время строительства перевели в карантинный блок. Малайских привезут в следующем году

Две пары бурых медведей и пару гималайских на время строительства перевели в карантинный блок. Малайских привезут в следующем году

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В Новосибирске строят новые вольеры для трех видов медведей

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило заканчивают строительство новых вольеров. В них будут жить бурые, гималайские и малайские медведи. Часть из них отделят от посетителей рвом с водой.

Посмотрите на фото, как это место выглядит сейчас.

— Бурые медведи — это первые жители зоопарка, которые переехали на эту территорию. И первые вольеры для них были построены. Пришло время провести их реконструкцию, — объяснил директор зоопарка Андрей Шило

— Бурые медведи — это первые жители зоопарка, которые переехали на эту территорию. И первые вольеры для них были построены. Пришло время провести их реконструкцию, — объяснил директор зоопарка Андрей Шило

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Строительством вольеров занимается ООО «Гранит». Его директор — Андрей Турышев. Компанию основали в 2015 году, ее уставный капитал — 10 000 рублей. Ранее фирма выигрывала аукционы на капитальный ремонт домового имущества в Новосибирске. В 2020 году выручка фирмы составила 22 млн рублей, чистый убыток — 9,7 млн рублей.

На территории установят водоем для разведения рыбы. У бурых медведей будет возможность ловить ее самостоятельно

На территории установят водоем для разведения рыбы. У бурых медведей будет возможность ловить ее самостоятельно

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Самку и самца гималайских медведей разделят с помощью рва с водой. Во время брачного периода через него установят мостик, чтобы объединить пространство

Самку и самца гималайских медведей разделят с помощью рва с водой. Во время брачного периода через него установят мостик, чтобы объединить пространство

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Берлога бурых и гималайских медведей будет за стеклом, поэтому посетители смогут наблюдать за ними зимой. Если они будут мешать животным во время спячки, зоопарк запретит посещения на некоторое время. Малайские будут жить в закрытом вольере

Берлога бурых и гималайских медведей будет за стеклом, поэтому посетители смогут наблюдать за ними зимой. Если они будут мешать животным во время спячки, зоопарк запретит посещения на некоторое время. Малайские будут жить в закрытом вольере

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Также в зоопарке планируют провести экотропу с редкими растениями. Пока проект находится на стадии обсуждений

Также в зоопарке планируют провести экотропу с редкими растениями. Пока проект находится на стадии обсуждений

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Ранее НГС поговорил с сотрудницей зоопарка Татьяной Певневой — она работает там 30 лет. За это время она выкормила более 30 котят и щенков. Она рассказала, как начинала работать с манулами, спасала маленькую харзу и заботилась о малыше-оцелоте. Почитайте об этом в нашем материале.

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вольерзоопаркмедведи
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