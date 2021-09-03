Новосибирский зоопарк готовит для бурых и гималайских медведей новые вольеры — фото с места работ

В Новосибирске строят новые вольеры для трех видов медведей
В Новосибирском зоопарке им.
Посмотрите на фото, как это место выглядит сейчас.
Строительством вольеров занимается ООО «Гранит». Его директор — Андрей Турышев. Компанию основали в 2015 году, ее уставный капитал —
Ранее НГС поговорил с сотрудницей зоопарка Татьяной Певневой — она работает там 30 лет. За это время она выкормила более 30 котят и щенков. Она рассказала, как начинала работать с манулами, спасала маленькую харзу и заботилась о малыше-оцелоте. Почитайте об этом в нашем материале.