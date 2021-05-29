«Иди сюда, почешу ушко». Волк Вилли всегда рад встрече с Татьяной Певневой — она заменила ему маму

Татьяна вспоминает, что самым сложным случаем в ее практике стало лечение маленькой харзы (дальневосточной куницы), у которой был перелом передней лапы. Тогда была вероятность того, что конечность придется ампутировать. Так как в зоопарке не было ветеринара-хирурга, пришлось обращаться за помощью к одному из бывших преподавателей Татьяны.

— Мы проводили очень серьезное антимикробное лечение, долго и кропотливо лечили лапу харзенку. В итоге кисть получилось сохранить. Она была немного искривлена, но у животного появилась возможность передвигаться на своих конечностях. Харзам необходимо много лазать, и без лапы ему было бы сложно передвигаться. Мы это животное ловили два раза в день, обрабатывали, лечили, на это ушло где-то полтора месяца, — поделилась специалист.

Сложность была и в том, что харзенок срывал зубами повязки и грыз гипс. Когда лечение закончилось, его отправили в другой зоопарк.

Татьяна не только занималась основной работой — лечила животных, но и выкармливала. Иногда пара или самка отказываются кормить потомство самостоятельно. Часто сложно понять, почему это происходит. Причины могут быть разными: смена обстановки, лишний шум, состояние здоровья. Тогда заботу о малышах берут на себя работники зоопарка.