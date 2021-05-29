«Иди сюда, почешу ушко». Волк Вилли всегда рад встрече с Татьяной Певневой — она заменила ему маму

Сотрудница новосибирского зоопарка выкормила около 100 волчат и котят
Когда сибирячка Татьяна Певнева подходит к клетке красного волка Вилли в новосибирском зоопарке, он начинает радостно скулить и подставляет свой живот, чтобы его почесали. Вилли доверяет ветеринару, которая 4 года назад выкормила его, когда это отказалась делать настоящая мама. Татьяна пришла в зоопарк в 12 лет, чтобы учиться в кружке юннатов, а затем стала ветеринарным врачом. За годы работы женщина выкормила около 100 котят и волчат. НГС встретился с Татьяной Певневой и прогулялся по зоопарку — она рассказала, как начинала работать с манулами, спасала маленькую харзу и заботилась о малыше-оцелоте.
«Без любви к животным работать нельзя»
В кружок юннатов детей принимали с
— Я пошла на сектор кошачьих. Нас учили тому, как правильно следить за ними, что подмечать, мы помогали зоотехникам секции. Обычная работа с животными, — вспоминает Татьяна. — Первое время в вольеры не пускали. Но когда юннат получал опыт и сотрудники видели, что ему можно доверять серьезные задания, то, конечно, ему разрешали заходить в вольеры, даже к молодняку.
С детства Татьяна мечтала стать врачом, но после того, как пришла в зоопарк, изменила свой выбор и пошла учиться в сельскохозяйственный институт, чтобы стать ветеринаром. В начале
— В то время мы учились на собственном опыте, специальной литературе, переводах, зарубежной литературе. Конечно, это сложно. Животные ведь не говорят, что у них болит и как. Это нужно понять и поставить правильный диагноз.
Татьяна вспоминает, что самым сложным случаем в ее практике стало лечение маленькой харзы (дальневосточной куницы), у которой был перелом передней лапы. Тогда была вероятность того, что конечность придется ампутировать. Так как в зоопарке не было ветеринара-хирурга, пришлось обращаться за помощью к одному из бывших преподавателей Татьяны.
— Мы проводили очень серьезное антимикробное лечение, долго и кропотливо лечили лапу харзенку. В итоге кисть получилось сохранить. Она была немного искривлена, но у животного появилась возможность передвигаться на своих конечностях. Харзам необходимо много лазать, и без лапы ему было бы сложно передвигаться. Мы это животное ловили два раза в день, обрабатывали, лечили, на это ушло где-то полтора месяца, — поделилась специалист.
Сложность была и в том, что харзенок срывал зубами повязки и грыз гипс. Когда лечение закончилось, его отправили в другой зоопарк.
Татьяна не только занималась основной работой — лечила животных, но и выкармливала. Иногда пара или самка отказываются кормить потомство самостоятельно. Часто сложно понять, почему это происходит. Причины могут быть разными: смена обстановки, лишний шум, состояние здоровья. Тогда заботу о малышах берут на себя работники зоопарка.
Первые котики
Первой подопечной, которую выкормила Татьяна, стала оцелот Юта.
— Ко всем животным, которых выкармливаешь, очень привыкаешь. И с юннатского кружка я наблюдала за оцелотами, а потом детеныша, Юту, выкармливала. Она очень запомнилась. Ее передали в другой зоопарк. У нас мало рожденных и выращенных животных остается, — рассказала Татьяна.
Специалист объяснила, что многих животных передают в другие зоопарки, чтобы они могли сформировать пары там. Это помогает избежать близкородственного скрещивания. Например, манулов отвезли в зоопарки Франции, Германии и Чехии. Также обмен помогает получать новых животных для Новосибирского зоопарка.
В начале карьеры Татьяна также выкармливала львицу Риту, которая потом долго жила в зоопарке.
— Она нас узнавала. Конечно, к крупному хищнику, сколько бы его ни выкармливали и сколько бы времени ни уделяли, всё равно в вольер нельзя заходить. Это дикое и опасное животное в любом случае. Но всегда по взгляду понимаешь, что оно тебя узнаёт, — говорит Татьяна.
Уже взрослых хищников кормят из специальных лоточков, в которые кладут мясо. Также пищу могут заносить во внутренние вольеры, предварительно закрыв их от зверей.
Добрый волк
Последним животным, которого Татьяна выкармливала в зоопарке, стал красный волк Вилли. Сейчас ему четыре года. Когда ветеринар подошла к его вольеру, он начал радостно скулить и носиться рядом с металлическими прутьями, а потом лег на спину так, чтобы женщина могла почесать ему живот. Однако дотянуться до него не получилось.
— Иди сюда, мой хороший, почешу ушко, ну подходи. Остановись ты. Ой, как линяешь, — говорит ему Татьяна при встрече. — Это красный волк, один из последних выкормленных вручную, остальных передали в другие зоопарки. У нас нет задачи вырастить ручное животное. Всегда хочется, чтобы оно чувствовало себя между своими сородичами комфортно и хорошо. Поэтому мы их выкармливаем, а потом вводим в группу. Конечно, Вилли узнаёт людей, ведет себя по-другому, в отличие от самки, которая с ним содержится. Она не подойдет к человеку, ее вырастили родители.
Самка, действительно, во время разговора держалась на расстоянии и наблюдала, как Вилли общается с Татьяной.
С псовыми, как и с кошками, ветеринар работает уже долгие годы. Сейчас в зоопарке содержатся черные волки. Таких же щенков раньше уже приходилось выкармливать.
Смена работы
После рождения второго ребенка Татьяна перестала работать ветеринаром и заняла административную должность, потому что ей стало сложно уделять много времени животным: задерживаться, дежурить по ночам и работать в выходные. Сейчас она руководитель отдела международного сотрудничества — занимается обменом животными с зоопарками других стран. В ее обязанности входит оформление документов и подготовка зверей к перевозке.
— Здесь тоже много интересного, например, моменты, когда от тебя зависит, как пройдет та или иная транспортировка. Нужно много служб проконтролировать, поставить в известность о перевозке животного, — объяснила Татьяна. — В прошлом году, когда мы получали гигантских муравьедов в ноябре, было холодно, а животные теплолюбивые. Нужно было сделать так, чтобы у них не было переохлаждения. Договаривались со службой Толмачёво, чтобы нашу машину запустили на летную полосу аэропорта, чтобы клетки сразу погрузили. В такие моменты понимаешь, что от тебя зависит будущее здоровье животного.
Ветеринар и раньше иногда занималась перевозкой зверей, потому что их нельзя транспортировать без сопровождающего. Нужно было получать специальные разрешения, проверять, в каких условиях будут перевозить животных, осматривать контейнеры и договариваться о дополнительном обогреве.
Несмотря на то что сейчас у Татьяны много бумажной работы, она продолжает общение с животными:
— Когда у меня выпадает время пройти по зоопарку и посмотреть на животных, это лучшее время в моей работе. Наверное, любимыми остаются кошачьи.
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