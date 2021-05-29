29 мая суббота
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 73.59
eur 89.67

Все новости

Все новости

«Иди сюда, почешу ушко». Волк Вилли всегда рад встрече с Татьяной Певневой — она заменила ему маму

Сибирячка пришла на занятия в новосибирский зоопарк, когда ей было 12, и осталась работать на 30 лет

4 043
24Обсудить

Поделиться

Татьяна работает в зоопарке более <nobr class="_">30 лет</nobr>

Татьяна работает в зоопарке более 30 лет

Поделиться

Сотрудница новосибирского зоопарка выкормила около 100 волчат и котят

Когда сибирячка Татьяна Певнева подходит к клетке красного волка Вилли в новосибирском зоопарке, он начинает радостно скулить и подставляет свой живот, чтобы его почесали. Вилли доверяет ветеринару, которая 4 года назад выкормила его, когда это отказалась делать настоящая мама. Татьяна пришла в зоопарк в 12 лет, чтобы учиться в кружке юннатов, а затем стала ветеринарным врачом. За годы работы женщина выкормила около 100 котят и волчат. НГС встретился с Татьяной Певневой и прогулялся по зоопарку — она рассказала, как начинала работать с манулами, спасала маленькую харзу и заботилась о малыше-оцелоте.

«Без любви к животным работать нельзя»

Татьяна начала работать ветеринаром еще во время учебы

Татьяна начала работать ветеринаром еще во время учебы

Поделиться

В кружок юннатов детей принимали с 12 лет, в этом же возрасте Татьяна попала туда. Школьники приходили в зоопарк по воскресеньям на уроки биологии и записывались на секции, где изучали разных животных.

— Я пошла на сектор кошачьих. Нас учили тому, как правильно следить за ними, что подмечать, мы помогали зоотехникам секции. Обычная работа с животными, — вспоминает Татьяна. — Первое время в вольеры не пускали. Но когда юннат получал опыт и сотрудники видели, что ему можно доверять серьезные задания, то, конечно, ему разрешали заходить в вольеры, даже к молодняку.

Ветеринар всегда любила работать с большими и маленькими кошками

Ветеринар всегда любила работать с большими и маленькими кошками

Поделиться

С детства Татьяна мечтала стать врачом, но после того, как пришла в зоопарк, изменила свой выбор и пошла учиться в сельскохозяйственный институт, чтобы стать ветеринаром. В начале 90-х студентов учили в основном работе с сельскохозяйственными животными, поэтому приходилось самостоятельно узнавать, как лечить обитателей зоопарка:

— В то время мы учились на собственном опыте, специальной литературе, переводах, зарубежной литературе. Конечно, это сложно. Животные ведь не говорят, что у них болит и как. Это нужно понять и поставить правильный диагноз.

Татьяна вспоминает, что самым сложным случаем в ее практике стало лечение маленькой харзы (дальневосточной куницы), у которой был перелом передней лапы. Тогда была вероятность того, что конечность придется ампутировать. Так как в зоопарке не было ветеринара-хирурга, пришлось обращаться за помощью к одному из бывших преподавателей Татьяны.

— Мы проводили очень серьезное антимикробное лечение, долго и кропотливо лечили лапу харзенку. В итоге кисть получилось сохранить. Она была немного искривлена, но у животного появилась возможность передвигаться на своих конечностях. Харзам необходимо много лазать, и без лапы ему было бы сложно передвигаться. Мы это животное ловили два раза в день, обрабатывали, лечили, на это ушло где-то полтора месяца, — поделилась специалист.

Сложность была и в том, что харзенок срывал зубами повязки и грыз гипс. Когда лечение закончилось, его отправили в другой зоопарк.

Татьяна не только занималась основной работой — лечила животных, но и выкармливала. Иногда пара или самка отказываются кормить потомство самостоятельно. Часто сложно понять, почему это происходит. Причины могут быть разными: смена обстановки, лишний шум, состояние здоровья. Тогда заботу о малышах берут на себя работники зоопарка.

Первые котики

В зоопарке выкармливали малышей манулов, которые живут в Новосибирске с <nobr class="_">80-х</nobr> годов

В зоопарке выкармливали малышей манулов, которые живут в Новосибирске с 80-х годов

Поделиться

Первой подопечной, которую выкормила Татьяна, стала оцелот Юта.

— Ко всем животным, которых выкармливаешь, очень привыкаешь. И с юннатского кружка я наблюдала за оцелотами, а потом детеныша, Юту, выкармливала. Она очень запомнилась. Ее передали в другой зоопарк. У нас мало рожденных и выращенных животных остается, — рассказала Татьяна.

Татьяна надолго запомнила свою первую подопечную — оцелота Юту

Татьяна надолго запомнила свою первую подопечную — оцелота Юту

Поделиться

Специалист объяснила, что многих животных передают в другие зоопарки, чтобы они могли сформировать пары там. Это помогает избежать близкородственного скрещивания. Например, манулов отвезли в зоопарки Франции, Германии и Чехии. Также обмен помогает получать новых животных для Новосибирского зоопарка.

В зоопарке сейчас много молодых манулов

В зоопарке сейчас много молодых манулов

Поделиться

В начале карьеры Татьяна также выкармливала львицу Риту, которая потом долго жила в зоопарке.

— Она нас узнавала. Конечно, к крупному хищнику, сколько бы его ни выкармливали и сколько бы времени ни уделяли, всё равно в вольер нельзя заходить. Это дикое и опасное животное в любом случае. Но всегда по взгляду понимаешь, что оно тебя узнаёт, — говорит Татьяна.

Сейчас в зоопарке тоже живут львица и лев. Татьяна надеется, что когда-нибудь у них появится потомство

Сейчас в зоопарке тоже живут львица и лев. Татьяна надеется, что когда-нибудь у них появится потомство

Поделиться

Уже взрослых хищников кормят из специальных лоточков, в которые кладут мясо. Также пищу могут заносить во внутренние вольеры, предварительно закрыв их от зверей.

Добрый волк

Красный волк радостно отреагировал на Татьяну, хотя сначала это было трудно понять

Красный волк радостно отреагировал на Татьяну, хотя сначала это было трудно понять

Поделиться

Последним животным, которого Татьяна выкармливала в зоопарке, стал красный волк Вилли. Сейчас ему четыре года. Когда ветеринар подошла к его вольеру, он начал радостно скулить и носиться рядом с металлическими прутьями, а потом лег на спину так, чтобы женщина могла почесать ему живот. Однако дотянуться до него не получилось.

— Иди сюда, мой хороший, почешу ушко, ну подходи. Остановись ты. Ой, как линяешь, — говорит ему Татьяна при встрече. — Это красный волк, один из последних выкормленных вручную, остальных передали в другие зоопарки. У нас нет задачи вырастить ручное животное. Всегда хочется, чтобы оно чувствовало себя между своими сородичами комфортно и хорошо. Поэтому мы их выкармливаем, а потом вводим в группу. Конечно, Вилли узнаёт людей, ведет себя по-другому, в отличие от самки, которая с ним содержится. Она не подойдет к человеку, ее вырастили родители.

Вилли настойчиво пытался получить внимание

Вилли настойчиво пытался получить внимание

Поделиться

Самка, действительно, во время разговора держалась на расстоянии и наблюдала, как Вилли общается с Татьяной.

С псовыми, как и с кошками, ветеринар работает уже долгие годы. Сейчас в зоопарке содержатся черные волки. Таких же щенков раньше уже приходилось выкармливать.

Сейчас в зоопарке пара черных волков воспитывает щенка

Сейчас в зоопарке пара черных волков воспитывает щенка

Поделиться

У козлов тоже появилось потомство

У козлов тоже появилось потомство

Поделиться

Смена работы

После рождения второго ребенка Татьяна перестала работать ветеринаром и заняла административную должность, потому что ей стало сложно уделять много времени животным: задерживаться, дежурить по ночам и работать в выходные. Сейчас она руководитель отдела международного сотрудничества — занимается обменом животными с зоопарками других стран. В ее обязанности входит оформление документов и подготовка зверей к перевозке.

— Здесь тоже много интересного, например, моменты, когда от тебя зависит, как пройдет та или иная транспортировка. Нужно много служб проконтролировать, поставить в известность о перевозке животного, — объяснила Татьяна. — В прошлом году, когда мы получали гигантских муравьедов в ноябре, было холодно, а животные теплолюбивые. Нужно было сделать так, чтобы у них не было переохлаждения. Договаривались со службой Толмачёво, чтобы нашу машину запустили на летную полосу аэропорта, чтобы клетки сразу погрузили. В такие моменты понимаешь, что от тебя зависит будущее здоровье животного.

Татьяна до сих пор любит прогулки по зоопарку

Татьяна до сих пор любит прогулки по зоопарку

Поделиться

Ветеринар и раньше иногда занималась перевозкой зверей, потому что их нельзя транспортировать без сопровождающего. Нужно было получать специальные разрешения, проверять, в каких условиях будут перевозить животных, осматривать контейнеры и договариваться о дополнительном обогреве.

Несмотря на то что сейчас у Татьяны много бумажной работы, она продолжает общение с животными:

— Когда у меня выпадает время пройти по зоопарку и посмотреть на животных, это лучшее время в моей работе. Наверное, любимыми остаются кошачьи.

Что еще интересно почитать о животных

Накануне фотокорреспондент НГС сделал снимки зверей из зоопарка крупным планом. Посмотрите на 15 милых кадров, на которых животных можно разглядеть очень детально.

В марте золотистый ретривер Молли, которая живет в администрации зоопарка, родила щенков. Мы показывали видео с малышами.

В прошлом ноябре манулы из новосибирского зоопарка утеплились и стали похожи на огромные пушистые шары. Их шикарный мех действительно впечатляет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

волкиживотныезоопарккошки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...