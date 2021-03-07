Живущая в администрации зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков

Собака Молли родила трех щенков в зоопарке
Живущая в администрации Новосибирского зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков — в зоопарке пообещали передать любимице все поздравления.
— Наша прекрасная Молли, наш светлый друг стала мамой, — сообщили сотрудники Новосибирского зоопарка имени
В сообщении говорится о том, что это большая радость для сотрудников.
— Молли принимает поздравления с пополнением. А мы зачитаем ей каждое, — пообещали в зоопарке.
В январе в зоопарке показался посетителям родившийся в конце прошлого года детеныш бурого капуцина.