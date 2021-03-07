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Живущая в администрации зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков

В зоопарке пообещали, что прочитают Молли каждое поздравление

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Собака Молли живет в администрации зоопарка&nbsp;

Собака Молли живет в администрации зоопарка 

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Собака Молли родила трех щенков в зоопарке

Живущая в администрации Новосибирского зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков — в зоопарке пообещали передать любимице все поздравления.

— Наша прекрасная Молли, наш светлый друг стала мамой, — сообщили сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило на своей странице в инстаграме. — Молли — золотистый ретривер. Она живет в администрации Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило и на ежедневной основе встречает всех нас по утрам, поднимает настроение, вызывает улыбку и радость. А еще Молли — отличный собеседник, всегда выслушает, посмотрит в глаза и лизнет языком руку. Теперь в нашей команде стало в три раза веселее, на свет появилось три щеночка.

В сообщении говорится о том, что это большая радость для сотрудников.

— Молли принимает поздравления с пополнением. А мы зачитаем ей каждое, — пообещали в зоопарке.

В январе в зоопарке показался посетителям родившийся в конце прошлого года детеныш бурого капуцина.

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золотистый ретриверщенкиновосибирский зоопарк
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