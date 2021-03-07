Живущая в администрации зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков

Живущая в администрации Новосибирского зоопарка собака Молли породы золотистый ретривер родила трех щенков — в зоопарке пообещали передать любимице все поздравления.

— Наша прекрасная Молли, наш светлый друг стала мамой, — сообщили сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило на своей странице в инстаграме. — Молли — золотистый ретривер. Она живет в администрации Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило и на ежедневной основе встречает всех нас по утрам, поднимает настроение, вызывает улыбку и радость. А еще Молли — отличный собеседник, всегда выслушает, посмотрит в глаза и лизнет языком руку. Теперь в нашей команде стало в три раза веселее, на свет появилось три щеночка.