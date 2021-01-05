В Новосибирском зоопарке малыш-капуцин прокатился на спине у мамы — смотрим милое видео

В зоопарке Новосибирска детеныш бурого капуцина показался посетителям
Постоянной посетительнице Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило Нине Курбаткиной удалось заснять детеныша бурого капуцина.
— Видела у капуцинов одного малыша. Появился на свет где-то в середине декабря, — сообщила Нина Курбаткина.
На кадрах пятиминутного видео, полную версию которого вы можете посмотреть здесь, самка капуцина перемещается по клетке с детенышем на спине.
«Бурые капуцины одни из крупнейших представителей своего семейства. Распространены в Южной Америке: в Бразилии, Гайане, Суринаме, Венесуэле, Боливии и Французской Гвиане. Внесен в Международную Красную Книгу, в Приложение II о международной торговле. В 2015 зоопарк впервые получил бурых капуцинов. Группа этих животных, состоящая из двух самцов и шести самок, живет в новом павильоне, который построен специально для мелких Южно-Американских приматов» — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.
В начале декабря в зоопарке Новосибирска родились детеныши капибары. Смотрите, как они выглядят.